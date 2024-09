Chi è la regina del calciomercato? Primato Juventus con il 59% dei voti, segue l'Inter con il 24%

Il campionato è appena iniziato e le sue protagoniste hanno subito grandi cambiamenti. Le operazioni di mercato estive hanno ridisegnato la fisionomia delle rose e delle panchine di Serie A. Nuovi tecnici, nuovi giocatori, nuovi obiettivi: ma chi puó essere considerata la regina del calciomercato? Ecco cosa é emerso dal nostro sondaggio rivolto ai tifosi.

La Serie A è ripartita dopo una lunga e appassionante finestra di mercato. Le operazioni avvenute nei mesi scorsi in alcuni casi hanno completamente rivoluzionato le squadre, in altri solo “puntellato” le rose, in altri ancora sono state minime e ponderate. Innegabile che “Il valzer delle panchine” sia stato l’assoluto protagonista della sessione estiva: Thiago Motta alla Juventus, Antonio Conte al Napoli, Paulo Fonseca al Milan. E poi il passaggio di Palladino dal Monza alla Viola, Nesta nuovo tecnico dei brianzoli, Baroni alla Lazio, Italiano alla guida del Bologna. Inizio convincente di Vanoli a Torino, Inzaghi si conferma il condottiero perfetto dell’Inter.

Anche i giocatori, ovviamente, hanno avuto un ruolo di primissimo piano. Tra le operazioni piú impattanti quella di Koopmeiners alla Juventus: dopo mesi di corteggiamento, offerte e trattative, l’olandese ha lasciato la Dea per abbracciare il nuovo progetto bianconero. Lukaku, invece, non ha resistito al richiamo di Antonio Conte, mentre Morata ha scelto il Milan. Poi Kean alla Fiorentina, Rebic al Lecce e tanti nuovi connubi che incuriosiscono i tifosi di Serie A. Quali squadre avranno puntato sui profili giusti? La risposta si avrá soltanto alla fine del campionato, ma intanto abbiamo chiesto l'opinione degli appassionati: quale club si é mosso meglio in questa finestra di calciomercato?

Regina del calciomercato, i risultati del sondaggio: Juventus "queen" grazie al 58.8% dei voti. Nerazzurri al secondo posto, parimerito tra Roma, Napoli e Fiorentina

Fatto un breve riepilogo delle principali operazioni di mercato dell’estate, quale squadra può essere considerata la regina del calciomercato? La nostra redazione lo ha chiesto agli appassionati grazie ad un sondaggio che permetteva di votare il club artefice dei colpi piú convincenti e che ha subito un notevole upgrade rispetto agli altri. Ecco di seguito una panoramica dei risultati:

Regina del Calciomercato % Voti a Favore Juventus 59 Inter 24 Fiorentina 6 Roma 6 Napoli 6 Milan 0 Como 0 Lazio 0 Torino 0 Atalanta 0

Come evidenziato, il 59% dei partecipanti incorona la Juventus: il lavoro di Giuntoli ha convinto e i profili arrivati a Torino, ora a disposizione di Thiago Motta, sono ritenuti azzeccati e di qualità: si parla dell'ex Viola Nico Gonzalez, di Kephren Thuram, Douglas Luiz, dell'ex Dea Koopmeiners. La seconda piú votata dalla community é l'Inter con il 24%: il club nerazzurro ha impreziosito la rosa campione d'Italia con gli innesti di Mehdi Taremi, dell'ex Napoli Zielinski, del portiere Joseph Martinez e del giovanissimo difensore Palacios. A parimerito con il 6% Roma, Napoli e Fiorentina: i giallorossi hanno perso il centravanti belga, ma hanno portato nella capitale giocatori come Soulé, Le Fée, Dovbyk, Abdulhamid e un campione come Hummels; De Laurentiis ha regalato alla piazza partenopea un vincente come Antonio Conte e profili come Lukaku, McTominay; la Fiorentina di Palladino ha cambiato fisionomia grazie a diversi nuovi innesti, come l'ex Juve Kean, Colpani, Gosens, Gudmundsson e Pongracic.

Chissá se, al termine del campionato, il parere dei tifosi verrá confermato o smentito. Intanto, possiamo farci un'idea delle squadre "rigenerate" dagli acquisti estivi passo dopo passo, partita dopo partita di questa lunga stagione calcistica.