Inter, Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport: “Per l’estetica ci andremo a fare un lifting”

Casa Inter, Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport è pronto a dire la sua soffermandosi sul discorso ‘estetico’ del match. Dopo la vittoria contro il Sassuolo alla 28esima giornata di Serie A, i nerazzurri raggiungono le dieci vittorie consecutive, allungano la corsa alle dirette concorrenti. Ai microfoni di Sky Conte dichiara: “Da questo punto di vista io credo che l’Inter abbia anche giocato ottime gare. Abbiamo fatto una Champions importante recuperando anche dallo 0-2 al 2-2 con il Real Madrid e siamo andati a vincere in casa del Borussia Monchengladbach giocando una grande partita, ma del gioco mostrato non è fregato nulla a nessuno. Sono tutti bravi a parlare del bel gioco, ma alla fine resta che sei uscito dalla Champions League. Noi abbiamo un obiettivo e se l’estetica arriva è bene, altrimenti amen. Quello che conta è che arrivi lo Scudetto, poi per l’estetica andremo in un centro e ci faremo un lifting”.

Conte ai microfoni di Sky: +11 sul Milan e +12 sulla Juve

Antonio Conte prosegue l’intervista ai microfoni, ed afferma: “Sarebbe bello se fossimo noi a spodestare la Juventus. Nemmeno nei miei sogni migliori avrei immaginato di recuperare così tanti punti alla squadra che ha dominato negli ultimi nove anni. Ci siamo riusciti arrotolandoci le maniche e lavorando in maniera importante per cercare di essere credibili. Ci siamo andati vicini l’anno scorso e adesso stiamo cercando di centrare l’obiettivo importante“.