Interviste D valore, la nuova rubrica di SuperNews

La novità nel mese di maggio per Supernews è la nascita di una nuova rubrica: Interviste D valore. Sulla falsariga di quanto fatto dalla testata negli ultimi mesi, con la grande produzione di esclusive ed interviste ad ex atleti e personaggi legato al mondo dello sport, la redazione ha deciso di lanciare una nuova ed interessante rassegna.

Come intuibile dal nome, la rubrica darà voce ai tantissimi giovani talenti che popolano la Serie D e non solo, con una cadenza inizialmente bisettimanale. Vincenzo Palumbo e gli altri autori della testata, racconteranno, tramite la voce dei protagonisti, le emozioni del campo, i sacrifici di tutti i giorni e i sogni di questi talentuosi ragazzi. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per questi aspiranti professionisti e per il calcio dilettantistico in generale. Sarà anche un modo per noi e per i nostri lettori di riscoprire il calcio radicato nei grandi e piccoli centri, il calcio della domenica e degli spalti del comunale di turno, aggrappandoci alle passioni dei giovani.

I primi due ad inaugurare questa iniziativa editoriale sono stati il ventiduenne Simone Brunetti del Marina di Ragusa e il ventenne Akileu Ndreca dell’Union Clodiense Chioggia Sottomarina. Entrambi ci hanno parlato della grande passione per questo sport e di quali siano le aspirazioni e le difficoltà di un mondo, come quello del calcio, ad altissima concorrenza.

Siamo sempre in cerca di giovani con la stoffa del campione da intervistare: segnalaci il talento della tua zona inviando una mail a [email protected].