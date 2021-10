Interviste D valore, Luca Marchisone: “Il girone A quest’anno è molto competitivo. Noi abbiamo tutte le carte per fare bene”

Luca Marchisone nonostante la giovane età è diventato uno dei pilastri del Bra. Il centrocampista classe 2001 è alla sua terza stagione in Serie D e a soli 20 anni vanta oltre 50 presenze in campo. Luca Marchisone cresciuto nelle giovanili di Juventus, Torino e Cuneo, vede di anno in anno aumentare il valore del suo cartellino. Al momento il sito transfermarkt lo valuta ben 75mila euro.

Benvenuto Luca Marchisone, classe 2001 e già veterano della Serie D. In questa tua terza stagione al Bra che obiettivo ti sei prefissato?

Salve a tutti, innanzitutto vi ringrazio. Sono molto contento di proseguire il mio percorso con il Bra. L’obiettivo è quello di cercare di ‘ripetere’ l’annata passata, cercando di fare qualche gol in più. Sicuramente sono contento perché sono migliorato molto tatticamente, grazie soprattutto all’aiuto dei miei compagni che cercano ogni giorno di aiutarmi e io cerco, ovviamente, di ripagarli.

Il Bra quest’anno è inserito nel Girone A della Serie D. Campionato molto competitivo, dove può arrivare la squadra? Qual è o quali sono le squadre che temi di più?

Il girone A quest’anno è molto competitivo e ci sono più squadre in lotta per la promozione. Noi abbiamo tutte le carte per fare bene e ripetere l’annata dello scorso anno. Siamo una buona squadra, molti giovani ma con voglia di dimostrare. La squadra, ripeto, può arrivare in buone posizioni e cercare di puntare alla parte alta della classifica, perché abbiamo tutte le caratteristiche per arrivarci. Ci sono molte squadre forti ma essendo a inizio campionato ancora nessuna squadra mi ha impressionato. Sinceramente non ci sono squadre che temo, perché come ho detto, siamo una squadra competitiva e ce la giochiamo con tutte.

C’è un calciatore al quale ti ispiri e che vorresti emulare?

Non ho un calciatore al quale mi ispiro ma ho la fortuna di giocare con compagni di esperienza che hanno fatto per diversi anni questa categoria, o anche superiore e mi possono aiutare, soprattutto tatticamente. È merito anche loro se sto migliorando anno dopo anno.

Secondo te, cosa ti manca e in cosa stai lavorando per migliorare e fare il grande salto nei professionisti?

Come ho detto prima sto cercando di lavorare molto sul piano tattico, in particolar modo sul piano difensivo e sul piano della personalità, perché nonostante sia un giovane è il terzo anno che sono al Bra e fortunatamente ringrazio il mister e i compagni che mi trattano come un ‘vecchio’.

Oltre al calcio, hai altri progetti?

Il calcio è l’obiettivo principale per il futuro. Ora che ho finito con gli studi ho la fortuna di poter ‘gestire’ un bar con mia sorella (di sua proprietà) e mi piace molto come lavoro perché è da circa 3 anni che lo faccio.

Cos’è il calcio per te?

Sicuramente è divertimento, poi come ho detto prima è un obiettivo importante per il futuro e spero di raggiungerlo. È molto perché ci gioco da quando ho circa 7/8 anni, ho avuto la fortuna di giocare nella Juventus (5 anni) e di conoscere gente che mi ha dato sempre una mano per migliorare sia come giocatore ma soprattutto come persona.