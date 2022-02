Interviste D valore, Gabriele Raja: “Voglio rimettermi in mostra”

Gabriele Raja, giovane talentuoso centrocampista del Ligorna 1922, ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili del Genoa. Classe 2000, oltre a un passato col Grifone, può vantare già delle stagioni vissute da protagonista in Serie C con la maglia dell’Albissola. Gabriele Raja è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie D.



Benvenuto Gabriele Raja. Sei partito dalle giovanili del Genoa, hai assaporato i campi della Serie C e quest’anno ti stai mettendo in mostra con la maglia del Ligorna 1922. Ci parli del tuo percorso calcistico fino a oggi.

Sì, come hai detto te sono partito dal Genoa all’età di 8 anni e ho fatto tutta la trafila delle giovanili fino agli Allievi Nazionali. Poi sono passato all’Albissola in Serie D dove abbiamo vinto il campionato. L’anno successivo sono rimasto all’Albissola in Serie C, dove mi sono messo in mostra con 36 presenze. I due anni successivi sono stato ad Arezzo ma non è andata bene, non ho giocato tantissimo ma è pur sempre stata un esperienza. E adesso sono qui al Ligorna 1922.

Quest’anno hai scelto la sfida del Ligorna 1922. La squadra è in lotta per evitare i play-out, quali sono le tue sensazioni in merito alla salvezza?

Premetto che non sono uno che si vuole sbilanciare. Noi tutti del Ligorna, squadra e società, vogliamo salvarci senza passare dai Playout e credo che riusciremo a raggiungere ciò che ci siamo prefissati

In questo campionato stai giocando molto bene e sei andato in gol con la nuova maglia. Quali obiettivi personali ti sei prefissato per questa stagione?

Io sono arrivato qui con la voglia di giocare il più possibile perché, come ho detto prima, nei due anni precedenti ho giocato poco e voglio rimettermi in mostra.

Oltre al calcio, hai altri progetti per il tuo futuro?

Sinceramente no. Vorrei che il calcio fosse il mio lavoro in futuro. Ancora sono giovane e credo di poterci riuscire.

Cos’è il calcio per te?

Il calcio per me è vita, è tutto! Lo era fin da quando sono bambino e continua ad esserlo tuttora.