Interviste D valore, Lorenzo Mangiameli: “Ci godiamo la nostra posizione e lotteremo in ogni partita per continuare a stupire”

Lorenzo Mangiameli 18 anni compiuti lo scorso 10 novembre, si sta mettendo in mostra con la maglia del Paternò. La squadra siciliana impegnata nella lotta promozione del Girone I di Serie D, può vantare nella rosa uno degli under20 più interessanti della stagione. Lorenzo Mangiameli sta ripagando la fiducia concessa da mister e società, giocando un ottimo calcio che potrebbe aprirgli la strada verso il professionismo.

Benvenuto Lorenzo Mangiameli. A soli 18 anni ti stai guadagnando spazio con la prima squadra e sei solo al tuo primo anno in Serie D. Com’è stato l’impatto con ambiente e campionato?

Grazie a voi per l’invito. Inizialmente l’impatto non è stato facile, ma grazie all’aiuto dei miei compagni, di mister Torrisi e di tutto lo staff, sono riuscito a integrarmi in questo grande gruppo e sto riuscendo a dimostrare il mio valore in questo campionato.

Il Paternò al momento è quinto in classifica e si trova in piena zona play-off. Questa squadra può puntare alla promozione?

Il nostro obbiettivo è quello di fare la miglior prestazione in ogni partita. Siamo un gruppo che ama lavorare duramente durante la settimana e non si pone limiti; non per caso ci troviamo in questa posizione. Siamo stati veramente bravi ad eliminare ogni pronostico e scetticismo iniziale che c’era nei nostri confronti. Per il resto sognare non costa nulla, ci godiamo la nostra posizione e lotteremo in ogni partita per continuare a stupire e fare qualcosa di grande in questa piazza.

Hai ancora enormi margini di miglioramento che matureranno partita dopo partita. Per quest’anno quali obbiettivi personali ti sei prefissato?

Fare sempre meglio in ogni partita sto dando sempre il massimo per questa maglia. Sono un ragazzo che crede fortemente che solo attraverso il duro lavoro e i sacrifici si ottengono risultanti, raggiungendo gli obiettivi prefissati.

Ci racconti come ti sei avvicinato al mondo del calcio?

Questa passione è nata da piccolissimo; giocavo per strada con i miei amici. Un giorno decisi di iscrivermi nella scuola calcio del mio paese e da lì è iniziata la mia passione per questo sport che non è più andata via. Devo ringraziare soprattutto la mia famiglia, che facendo molti sacrifici, mi sta aiutando ad inseguire questo sogno.

Cos’è il calcio per te?

Il calcio occupa il posto più importante nella mia vita, tra gioie e delusioni, l’ho sempre preferito a tutto il resto.