Intervista a Stephane Dalmat: "Troppi errori difensivi in Inter-Juve, è mancato Acerbi. Thuram fantastico, Lautaro tornerà: bisogna sperare che..."

La redazione di SuperNews ha avuto il piacere di intervistare l'ex calciatore dell'Inter, ma non solo, Stephane Dalmat, per parlare della squadra nerazzurra in particolare dopo il 4-4 nel Derby d'Italia con la Juve: ecco cosa ha detto ai nostri microfoni.

SuperNews ha avuto il piacere di contattare telefonicamente Stephane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter soprannominato Joystick. Nella sua carriera ha vestito anche altre maglie prestigiose come quelle del Marsiglia, del PSG, del Tottenham, del Lens e del Bordeaux, raccogliendo tra tutte le competizioni oltre 400 presenze ufficiali e quasi 30 reti. Ecco le sue parole ai nostri microfoni in merito all'Inter, squadra a cui è rimasto molto legato e con cui ha segnato 4 reti in 66 gare.

Inter-Juve 4-4, qual è il tuo giudizio? Ti è piaciuta o hai visto troppi errori difensivi da una parte e dall’altra?

Se non fossi tifoso dell'Inter, direi che è stata una partita spettacolare. Ma essendo un tifoso nerazzurro, dico che sono arrabbiato: l'Inter ha giocato bene, ha fatto quattro gol, ma ha fatto troppi errori in difesa. Penso che quando erano 4-2, dovevano chiudere la partita ed essere più compatti, aggressivi e segnare il quinto gol. Con il 5-2 la partita è finita, ma se fai così tanti errori poi si riapre e la Juve l'ha ripresa.

Cosa non ha funzionato nella difesa nerazzurra? Si sentiva la mancanza di Acerbi?

Quando si ripensa a quella partita, è evidente che Acerbi sia fondamentale in difesa: senza di lui non c'è un giocatore con il carisma e il carattere per guidare la squadra e guidare gli altri. Questo è mancato tanto. Quando vinci 4-2, serve un uomo che tenga i compagni concentrati: non puoi prendere due gol così poi.

Thuram è l'unico giocatore imprescindibile per l'Inter? Sta diventando un attaccante sempre più completo: è più importante di Lautaro?

Al momento sì, è più importante. Lautaro, diciamo la verità, non ha fatto un grande inizio, non ha giocato bene con la Juve, mentre Thuram finora è l'attaccante più pericoloso della squadra. Ma sono sicuro che Martinez tornerà presto sui suoi livelli, e a quel punto l'Inter tornerà ad avere la coppia di attaccanti più forte d'Europa.

Non credi che ci sia un dislivello troppo marcato tra i titolari e le riserve dell'Inter? Inzaghi, poi, ogni tanto cerca il jolly con sostituzioni un po' particolari, come quella di Pavard nella sfida contro la Juve, senza ottenere i risultati sperati...

Sì, è evidente che c'è una differenza tra titolari e riserve. Non è una differenza enorme, ma c'è. Ad esempio, in attacco abbiamo visto finora che solo Taremi ha fatto qualcosa di buono: ma comunque non è sul livello di Thuram e Lautaro. Spero sinceramente che nessuno di questi due si faccia male davvero, perché altrimenti sarà davvero complicato.

Pensi che l’Inter possa vincere lo Scudetto? O il Napoli è favorito?

Il Napoli sta facendo un campionato come quello di due anni fa, ma l'Inter è forte. Credo che il campionato sarà molto duro e si giocherà fino alla fine: sarà lotta fino all'ultima giornata. L'Inter, oltre a battere le squadre piccole, deve vincere anche contro le squadre più grandi: a breve ci sarà Inter-Napoli, e credo che sarà già decisiva. Se i nerazzurri vinceranno, in quel caso si giocherà davvero fino alla fine.