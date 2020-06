12.40 – PROBABILE FORMAZIONE MILAN ( 4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli

12.40 – PROBABILE FORMAZIONE ROMA ( 4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

La giornata di oggi si apre con una super sfida, il big match della 28esima giornata: ecco il Live di Milan – Roma partita importante per entrambe le squadre.

LIVE MILAN – ROMA, PRESENTAZIONE DEL MATCH

Si preannuncia una sfida molto importante quella tra Milan – Roma, match che può valere un pezzo d’Europa per entrambe le formazioni che devono portare a casa i 3 punti. Pioli, forte del 4 a 1 rifilato al Lecce, vuole continuare a vincere ma deve ancora far a meno di Ibrahimovic prossimo al rientro: quindi attacco ancora affidato ad Ante Rebic che sta dimostrando di potersi confermare su alti livelli supportato da Bonaventura, Calhanoglu e Castillejo che vengono da ottime prestazioni. Nessun cambio per i rossoneri che confermano gli undici scesi in campo lunedì con Kessie e Bennacer in mediana, Donnarumma tra i pali e difesa Hernandez, Kjaer, Romagnoli e Conti. Fonseca, invece, dopo la vittoria sofferta contro la Sampdoria cambia molto nella formazione: confermato Dzeko in attacco, Mkhitaryan, Pellegrini e Kluivert sulla trequarti a supportare il bosniaco. Cristante insieme a Veretout al posto di Diawara davanti alla difesa formata da Zappacosta, Smalling, Mancini e Kolarov.