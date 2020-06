17.10 – PROBABILE FORMAZIONE UDINESE ( 3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; ter Avest, Stryger-Larsen, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

17.10 – PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA ( 3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

28esima giornata di campionato si scende in campo con un’altra bella sfida: Live Udinese – Atalanta, sfida importante per Gasperini.

LIVE UDINESE – ATALANTA, PRESENTAZIONE DEL MATCH

Ancora in campo con la Serie A per la 28esima giornata di campionato che vedrà sfidarsi Udinese – Atalanta, una sfida importante per l’Udinese in chiave salvezza mentre per l’Atalanta valida per la corsa alla Champions League. Gotti dovrà far a meno di Mandragora che si è infortunato nell’ultimo turno di campionato e sarà out per 6 mesi per la rottura del crociato: salgono le quotazione di Wallace davanti alla difesa mentre per il resto pochi dubbi di formazione con Musso che guiderà la difesa formata da Becao – Nuyntick e Samir con la solita coppia davanti Lasagna – Okaka che proveranno a far male alla difesa bergamasca. Gasperini, invece, forte della vittoria contro la Lazio vuole dare continuità a questa striscia di vittorie e per farlo si affiderà al super tridente Gomez – Ilicic – Zapata: turno di riposo, invece, per Freuler che sarà sostituito da Pasalic e, anche per il tecnico della Dea, pochi dubbi con Caldara – Toloi e Djimisiti davanti a Gollini