LIVE F1 Qualifiche GP Stiria 2020, classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

QUALIFICHE GP STIRIA 2020

Red Bull Ring, seconda prova del Mondiale di F1

F1, GP Stiria 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Stiria, sul Red Bull Ring, secondo appuntamento del Mondiale 2020, il miglior tempo (1’03”660) è stato realizzato da Max Verstappen con la Red Bull durante la FP2. Alle sue spalle troviamo la Mercedes di Valtteri Bottas, vincitore domenica scorsa, che si ferma ad appena 43 millesimi di distacco. In terza e quarta posizione, entrambi ad oltre due decimi dal pilota olandese, troviamo le Racing Point di Sergio Pérez e Lance Stroll, che si confermano ancora una volta a loro agio sul tracciato austriaco e restano un outsider da non sottovalutare.

Quinto e sesto posto rispettivamente per la McLaren di Carlos Sainz e per la Mercedes del Campione del Mondo Lewis Hamilton. Chiudono la top-10 Alexander Albon (Red Bull), protagonista di un testacoda senza conseguenze, l’altra McLaren con Lando Norris, Charles Leclerc con la prima delle Ferrari ed Esteban Ocon (Renault); come nel 2019 c’è molto equilibrio, almeno per quanto riguarda il giro secco, tra i team di metà classifica, con appena un secondo di differenza tra l’undicesimo (Pierre Gasly, AlphaTauri) ed il diciottesimo (Kevin Magnussen, Haas). Sebastian Vettel, con l’altra Rossa di Maranello, chiude solamente in sedicesima posizione e senza aver effettuato un vero tentativo con la gomma soft.

Bandiera rossa durante la seconda sessione per l’uscita di pista (contro le barriere) della Renault di Daniel Ricciardo, mentre durante la prima non ha girato proprio il pilota danese della Haas, a causa di problemi tecnici, con tanti giri cancellati ai piloti per essere andati oltre i limiti di pista nelle curve 9 e 10. Penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza per il britannico della McLaren: durante la FP1 ha effettuato un sorpasso sotto bandiere gialle, mentre le previsioni meteo danno pioggia intensa durante le qualifiche e ciò mette in dubbio la stessa disputa dell’evento (che potrebbe essere recuperato la mattina della gara oppure sarebbero validi proprio i tempi della FP2).

F1, GP Stiria: l’albo d’oro delle pole position sul Red Bull Ring

Piloti

3 – Valtteri Bottas (Finlandia): 2017, 2018, 2020

2 – Mika Hakkinen (Finlandia): 1999, 2000

Michael Schumacher (Germania): 2001, 2003

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2015, 2016

1 – Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Giancarlo Fisichella (Italia): 1998

Rubens Barrichello (Brasile): 2002

Felipe Massa (Brasile): 2014

Charles Leclerc (Monaco): 2019

Costruttori

4 – Mercedes: 2015, 2016, 2017, 2018

Ferrari: 2001, 2002, 2003, 2019

2 – McLaren: 1999, 2000

Williams: 1997, 2014

1 – Benetton: 1998

F1, GP Stiria 2020: dove seguirlo

