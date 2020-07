LIVE F1 GP Austria 2020, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 15.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP AUSTRIA 2020, 71 giri

Red Bull Ring, prima prova del Mondiale di F1

F1, GP Austria 2020: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri (4 luglio), ha conquistato la pole position del GP Austria con il finlandese Valtteri Bottas (dodicesima partenza al palo in carriera) e al suo fianco partirà il britannico Lewis Hamilton, di appena dodici millesimi più lento rispetto al compagno di scuderia. In seconda fila abbiamo la Red Bull di Max Verstappen, a 538 millesimi dal miglior tempo (unico nei primi 10 a partire con le gomme medie, banda gialla), che precede la McLaren di Lando Norris, mentre in terza abbiamo l’altra Red Bull con Alexander Albon e la Racing Point di Sergio Pérez. Completano la top-10 la Ferrari di Charles Leclerc, Carlos Sainz (McLaren), Lance Stroll (Racing Point) e la Renault di Daniel Ricciardo.

Le difficoltà della Rossa di Maranello sono evidenziate anche dall’undicesimo posto di Sebastian Vettel, visto che il pilota tedesco non mancava l’accesso alla terza fase delle qualifiche da ben sei anni, ossia dal 2014 (quando ancora era in Red Bull). In difficoltà anche gli altri motorizzati Ferrari, con la Williams che si è avvicinata al resto del gruppo, rispetto al disastroso rendimento del 2019.

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’02″939 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’02″951 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’03″477 – Q3

4 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’03″626 – Q3

5 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’03″868 – Q3

6 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’03″868 – Q3

7 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’03″923 – Q3

8 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’03″971 – Q3

9 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’04″029 – Q3

10 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’04″239 – Q3

11 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’04″206 – Q2

12 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’04″305 – Q2

13 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’04″431 – Q2

14 – Esteban Ocon (Renault) – 1’04″643 – Q2

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’04″691 – Q2

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’05″164 – Q1

17 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’05″167 – Q1

18 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″175 – Q1

19 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’05″224 – Q1

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’05″757 – Q1

F1, GP Austria: l’albo d’oro delle vittorie sul Red Bull Ring

Piloti

2 – Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 2000

Michael Schumacher (Germania): 2002, 2003

Nico Rosberg (Germania): 2014, 2015

Max Verstappen (Paesi Bassi): 2018, 2019

1 – Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Eddie Irvine (Regno Unito): 1999

David Coulthard (Regno Unito): 2001

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2016

Valtteri Bottas (Finlandia): 2017

Costruttori

4 – Mercedes: 2014, 2015, 2016, 2017

3 – Ferrari: 1999, 2002, 2003

McLaren: 1998, 2000, 2001

1 – Williams: 1997

Red Bull Racing: 2018

F1, GP Austria 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.