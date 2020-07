LIVE Sassuolo-Lecce, diretta risultato in tempo reale: probabili formazioni

Sassuolo-Lecce 0-0

Serie A TIM, 30° giornata – Mapei Stadium (Reggio Emilia)

QUI Lecce

I salentini occupano il terzultimo posto a quota 25, con un cammino di 6 successi, 7 pareggi e ben 16 k.o. e un ritardo di un punto dal Genoa, quartultimo. Sarà la prima volta assoluta in Serie A del Lecce al Mapei Stadium: nella partita di andata giocata al Via del Mare si registrò un pareggio per 2-2, con goal di Lapadula e Falco per i pugliesi, di Toljan e Berardi per i neroverdi. Liverani, messa da parte la sfortunata parentesi interna con il 5-3-2, dovrebbe far ritorno a livello tattico al 4-3-2-1: in difesa tornerà dal 1′ dopo la squalifica capitan Lucioni, al cui fianco potrebbe esserci Rossettini, con Donati e Calderoni esterni bassi; a centrocampo spazio a Tachsidis regista, con Petriccione e Mancosu mezzali; davanti Falco e Saponara potrebbero agire a sostegno del centravanti, ruolo per il quale Babacar è favorito su Farias.



QUI Sassuolo

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi sfida il Lecce di Fabio Liverani nell’anticipo della 30ª giornata di Serie A, che mette in palio punti importanti per la zona Europa League e la lotta salvezza. Gli emiliani sono dodicesimi in classifica con 37 punti, frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, con un distacco di 6 lunghezze dalla settima posizione occupata dal Milan. Probabile il 4-2-3-1 con De Zerbi che dovrà rinunciare allo squalificato Rogerio; al posto del brasiliano giocherà il greco Kyriakopoulos, con Müldür a destra e in mezzo la coppia centrale composta da Chiriches e Ferrari. In mediana spazio alla coppia Bourabia-Locatelli, con probabile riposo per Magnanelli. Sulla trequarti tornerà Berardi al posto di Traoré: accanto al giocatore calabrese dovrebbero essere confermati Djuricic e Boga. In attacco giocherà Caputo.

Sassuolo-Lecce, probabili formazioni

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Probabile formazione Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. Allenatore: Liverani

Sassuolo-Lecce, la designazione arbitrale

Il secondo anticipo della 30° giornata di Serie A Sassuolo-Lecce, in programma domani alle 19.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà arbitrata dal sign. Massa di Imperia, al VAR Chiffi di Padova e Schenone di Genova.