DOVE VEDERE SASSUOLO LECCE STREAMING E DIRETTA TV – Si continua senza sosta in Serie A, con lotte ancora apertissime sotto ogni aspetto: che si guardi nella parte alta o in quella bassa della classifica, a 9 giornate dal termine è ancora difficile dare responsi per quello che riguarda i duelli Scudetto, coppe europee o retrocessione. Il Sassuolo, ad esempio, dopo aver preso una batosta in casa dell’Atalanta subito dopo il lockdown, è diventato una macchina da gol ed ha ottenuto cinque punti nelle ultime tre, allontanando definitivamente le zone pericolose della classifica. Per il Lecce, invece, si rischia di aprire la crisi: tre sconfitte dopo la sosta ed un terzultimo posto che fa tremare. Ecco perché l’appuntamento delle 19.30 di sabato 4 luglio può diventare un fondamentale crocevia della stagione per le due compagini.

DOVE VEDERE SASSUOLO LECCE – Il Sassuolo ha segnato 9 gol nelle ultime tre partite. Se contro Verona e Inter non erano bastati per prendersi i tre punti (3-3 in entrambi i casi), contro la Fiorentina è arrivata una bella vittoria, con Defrel inaspettato ed inatteso protagonista con una doppietta. Ora, con 37 punti, la zona retrocessione è definitivamente allontanata: con qualche risultato positivo, si potrebbe anche pensare ad un ritorno in Europa.

Per il Lecce la situazione si fa critica. Se le sconfitte con Milan e Juventus potevano essere preventivabili (seppur non così rovinose), quella contro la Sampdoria rischia di compromettere la salvezza per i pugliesi: Liverani deve solo ringraziare che il Genoa sia in difficoltà almeno quanto i leccesi, ma a partire dalla sfida di Sassuolo serviranno i tre punti.

Serie A, dove vedere Sassuolo Lecce in streaming e in tv

Il match di Reggio Emilia, in programma sabato 4 luglio alle ore 19.30, si terrà al Mapei Stadium, e potrebbe risultare fondamentale per le lotte nelle quali sono coinvolte Sassuolo e Lecce. La sfida Sassuolo-Lecce sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).