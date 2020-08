LIVE F1, GP Silverstone 2020 in tempo reale: partenza ore 15.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP SILVERSTONE 2020, 52 giri

Circuito omonimo, quinta prova del Mondiale di F1

F1, GP Silverstone 2020: la griglia di partenza

La Mercedes, nella giornata di ieri (8 agosto), ha conquistato la pole position del GP Silverstone, dedicato al 70° Anniversario della F1, con il finlandese Lewis Hamilton (seconda pole stagionale, tredicesima in carriera) e al suo fianco partirà il compagno di squadra Lewis Hamilton, con un distacco di 63 millesimi. In seconda fila troviamo la Racing Point di Nico Hulkenberg, sostituto di Sergio Pérez anche in questo gran premio, e la Red Bull di Max Verstappen (unico a partire con la gomma dura, mentre gli altri nove monteranno la media), rispettivamente a ben nove decimi ed un secondo dalla pole position.

Quinta e sesta posizione per la Renault di Daniel Ricciardo (che si è preso la terza fila con gomme a mescola media) e la Racing Point di Lance Stroll, mentre completano la top-10 Pierre Gasly (AlphaTauri), la Ferrari di Charles Leclerc, Alexander Albon (Red Bull) e la McLaren di Lando Norris. Le difficoltà della Rossa di Maranello si vedono soprattutto con l’undicesimo posto in griglia di Sebastian Vettel, che conferma l’assenza di feeling con questo circuito e manca la Q3 per la seconda volta in stagione. Penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza per la Renault di Esteban Ocon, rea di aver ostacolato la Williams di George Russell durante la Q1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SILVERSTONE

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’25″154 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’25″217 – Q3

3 – Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) – 1’26″082 – Q3

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’26″176 – Q3

5 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’26″297 – Q3

6 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’26″428 – Q3

7 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’26″534 – Q3

8 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’26″614 – Q3

9 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’26″669 – Q3

10 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’26″778 – Q3

11 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’27″078 – Q2

12 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’27″083 – Q2

13 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’27″254 – Q2

14 – Esteban Ocon (Renault) – 1’27″011 – Q2 *

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’27″455 – Q2

16 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’27″882 – Q1

17 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’28″236 – Q1

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’28″430 – Q1

19 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″433 – Q1

20 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’28″493 – Q1

* penalità di tre posizione per aver ostacolato Russell durante la Q1

F1, GP Silverstone: l’albo d’oro delle vittorie sul circuito omonimo

Piloti

7 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020

5 – Alain Prost (Francia): 1983, 1985, 1989, 1990, 1993

3 – Jim Clark (Regno Unito): 1963, 1965, 1967

Nigel Mansell (Regno Unito): 1987, 1991, 1992

Michael Schumacher (Germania): 1998, 2002, 2004

2 – Alberto Ascari (Italia): 1952, 1953

José Froilan Gonzalez (Argentina): 1951, 1954

Jackie Stewart (Regno Unito): 1969, 1971

Jacques Villeneuve (Canada): 1996, 1997

David Coulthard (Regno Unito): 1999, 2000

Fernando Alonso (Spagna): 2006, 2011

Sebastian Vettel (Regno Unito): 2009, 2018

Mark Webber (Australia): 2010, 2012

1 – Giuseppe Farina (Italia): 1950

Juan Manuel Fangio (Argentina): 1956

Peter Collins (Regno Unito): 1958

Jack Brabham (Australia): 1960

Peter Revson (USA): 1973

Emerson Fittipaldi (Brasile): 1975

James Hunt (Regno Unito): 1977

Clay Regazzoni (Svizzera): 1979

John Watson (Regno Unito): 1981

Ayrton Senna (Brasile): 1988

Damon Hill (Regno Unito): 1994

Johnny Herbert (Regno Unito): 1995

Mika Hakkinen (Finlandia): 2001

Rubens Barrichello (Brasile): 2003

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2005

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2007

Nico Rosberg (Germania): 2013

Costruttori

14 – Ferrari: 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1958, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2007, 2011, 2018

12 – McLaren: 1973, 1975, 1977, 1981, 1985, 1988, 1989, 1999, 2000, 2001, 2005, 2008

8 – Williams: 1979, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997

7 – Mercedes: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020

3 – Lotus: 1963, 1965, 1967

Red Bull: 2009, 2010, 2012

2 – Renault: 1983, 2006

1 – Alfa Romeo: 1950

Cooper: 1960

Matra: 1969

Tyrrell: 1971

Benetton: 1995

F1, GP Silverstone 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.