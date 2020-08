LIVE F1, Qualifiche GP Silverstone 2020 in tempo reale: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP SILVERSTONE 2020

Circuito omonimo, quinta prova del Mondiale di F1

F1, GP Silverstone 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Silverstone (sul circuito omonimo, in onore del 70° Anniversario della Formula 1), quinto appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il miglior tempo (1’25”606) è stato realizzato da Lewis Hamilton durante la FP2. Alle spalle del pilota della Mercedes troviamo il compagno di team Valtteri Bottas, che si ferma a centosettantasei millesimi di distacco. In terza e quarta posizione, a ben otto decimi dal britannico, troviamo la Renault di Daniel Ricciardo, che conferma l’ottimo feeling con il circuito della settimana scorsa, e la Red Bull di Max Verstappen.

Quinto posto e sesto posto per le Racing Point di Nico Hulkenberg (che sostituirà Sergio Pérez anche per questo appuntamento) e Lance Stroll, mentre chiudono la top-10 la Ferrari di Charles Leclerc, le McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz ed Esteban Ocon (Renault). Prima dell’inizio della giornata di prove la FIA ha emesso la sentenza contro la scuderia di Lawrence Stroll, condannandola a 400000 euro di multa e a perdere 15 punti nella classifica costruttori; il reclamo era partito da Renault, che contestava alla Racing Point che le prese d’aria dei freni anteriori fossero “identiche” a quelle della Mercedes 2019.

Ancora grande equilibrio a centro gruppo, con poco meno di un secondo tra l’undicesima posizione, occupata da Alexander Albon (Red Bull), e la ventesima, dove troviamo Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), che ha fatto terminare in anticipo la seconda sessione a causa di un problema tecnico. Un altro inizio di weekend difficile per Sebastian Vettel, dopo quello della settimana passata, visto che è stato costretto a concludere in anticipo la FP2 a causa di un problema alla Power Unit, che ha causato danni anche al fondo della sua Ferrari.

GP SILVERSTONE 70° ANNIVERSARIO, CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

GP SILVERSTONE 70° ANNIVERSARIO, CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

Here's how FP2 finished 🧐 Mercedes take another 1-2, with Lewis Hamilton and Valtteri Bottas switching places from FP1#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eikXnayVXm — Formula 1 (@F1) August 7, 2020

F1, GP Silverstone: l’albo d’oro delle pole position sul circuito omonimo

Piloti

7 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020

3 – Jim Clark (Regno Unito): 1963, 1965, 1967

Nigel Mansell (Regno Unito): 1990, 1991, 1992

Damon Hill (Regno Unito): 1994, 1995, 1996

Fernando Alonso (Spagna): 2005, 2006, 2012

2 – Giuseppe Farina (Italia): 1950, 1952

Stirling Moss (Regno Unito): 1956, 1958

René Arnoux (Francia): 1981, 1983

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

Rubens Barrichello (Brasile): 2000, 2003

Sebastian Vettel (Germania): 2009, 2010

1 – José Froilan Gonzalez (Argentina): 1951

Alberto Ascari (Italia): 1953

Jack Brabham (Australia): 1960

Jochen Rindt (Austria): 1969

Clay Regazzoni (Svizzera): 1971

Ronnie Peterson (Svezia): 1973

Tom Pryce (Regno Unito): 1975

James Hunt (Regno Unito): 1977

Alan Jones (Australia): 1979

Keke Rosberg (Finlandia): 1985

Nelson Piquet (Brasile): 1987

Gerhard Berger (Austria): 1988

Ayrton Senna (Brasile): 1989

Alain Prost (Francia): 1993

Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Michael Schumacher (Germania): 2001

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2002

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2004

Heikki Kovalainen (Finlandia): 2008

Mark Webber (Australia): 2011

Nico Rosberg (Germania): 2014

Valtteri Bottas (Finlandia): 2019

Costruttori

11 – Ferrari: 1951, 1952, 1953, 1971, 1983, 1988, 1990, 2000, 2001, 2003, 2012

Williams: 1979, 1985, 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002

9 – Mercedes: 1954, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

7 – McLaren: 1977, 1989, 1998, 1999, 2004, 2007, 2008

5 – Lotus: 1963, 1965, 1967, 1969, 1973

3 – Renault: 1981, 2005, 2006

Red Bull Racing: 2009, 2010, 2011

1 – Alfa Romeo: 1950

Maserati: 1956

Vanwall: 1958

Cooper: 1960

Shadow: 1975

