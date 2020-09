Coppa Italia, Ascoli-Perugia 0-3 aggiornamenti Live

45′ – Fino Primo Tempo: Ascoli-Perugia 0-3

41′ – GOL del Perugia: il tris è siglato da Dragomir

38′ – Secondo ammonito: il giocatore dell’Ascoli Sarzi Puttini

35′ – Prima ammonizione: cartellino giallo per l’Ascoli: Ghazoini fallo su Melchiorri

23′ – GOL del Perugia: l’autore del raddoppio per i Grifoni è Murano di destro

12′ GOL del Perugia: Calcio piazzato di Burrai a seguire sponda di Lunghi che innesca il gol di Rosi dall’area piccola

1′ – Calcio d’inizio

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 12′ pt Rosi (P), 23′ pt Murano (P), 41′ pt Dragomir (P)

NOTE: Ammoniti: Ghazoini, Sarzi Puttini (A)

Ecco le formazioni ufficiali

ASCOLI (4-3-3): Sarr; Ghazoini, Corbo, Sini, Sarzi Puttini; Eramo, Donis, Cavion; Mallè, Vellios, Matos.

A disp. Leali, Semeraro, Pucino, Avlonitis, Petrucci, Padoin, Saric, Lico, Costa Pinto, Chiricò, Cangiano, Bajic.

All. Valerio Bertotto

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Rosi, Negro, Angella, Righetti; Dragomir, Kouan, Burrai; Lunghi, Murano, Melchiorri. A disp.: Baiocco, Cancellotti, Crialese, Sgarbi, Tozzuolo, Moscati, Sounas, Elia, Falzerano, Bianchinano. All. Fabio Caserta

Amici di SuperNews benvenuti alla diretta testuale del match tra Ascoli e Perugia

Oggi, 30 settembre alle ore 17 il Perugia affronterà l’Ascoli al Del Duca. L’allenatore dei Grifoni, Fabio Caserta, durante la conferenza alla vigilia della partita di Coppa Italia ha dichiarato che sarà un’occasione per dare spazio ad alcuni giocatori e così potrebbero scendere in campo alcuni giovani elementi. I cambiamenti rispetto alla partita contro il Fano dovrebbero riguardare solamente tre giocatori. Tra i pali confermato Andrea Fulignati. In difesa dovrebbe essere confermata la coppia Gabriele Angella e Filippo Sgarbi. A centrocampo dovrebbe essere confermati: Vlad Dragomir – Salvatore Burrai – Christian Kouan. In attacco potrebbe debuttare Alberto Lunghi che andrebbe a schierarsi insieme a Jacopo Murano e Federico Melchiorri.