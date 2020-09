LIVE F1, diretta qualifiche GP Mugello 2020 oggi: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP TOSCANA 2020

Autodromo internazionale del Mugello, nona prova del Mondiale di F1

F1, GP Mugello 2020: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Mugello (sull’omonimo circuito), nono appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il miglior tempo (1’16”989) è stato realizzato da Valtteri Bottas durante la FP2. Alle spalle del pilota della Mercedes troviamo il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, che si ferma a due decimi di distacco. In terza e quarta posizione, a due decimi e mezzo e nove decimi dal finlandese, troviamo le Red Bull di Max Verstappen (unico a tenere il passo delle due Frecce d’Argento) ed Alexander Albon, che sembrano in ripresa rispetto alla débâcle subita a Monza.

Quinto posto e sesto posto per le Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, mentre chiudono la top-10 la Ferrari di Charles Leclerc (unico a non migliorarsi nella seconda sessione, assieme a Romain Grosjean con la Haas), Sergio Pérez (Racing Point), il vincitore del GP Italia Pierre Gasly (AlphaTauri) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo). L’altra Rossa di Sebastian Vettel, che ha annunciato il suo passaggio in Aston Martin (nuova denominazione della Racing Point dal 2021), chiude in dodicesima posizione e con problemi al motore nel finale della FP2. L’Autodromo internazionale del Mugello (di proprietà Ferrari) ospita per la prima volta una gara di F1, mentre è invece una pista storica per il Motomondiale.

Sempre nella seconda sessione Lando Norris è stato autore di un’uscita di pista, alla curva 3, andando contro le barriere e perdendo l’ala anteriore (oltre al resto delle prove, con entrambe le McLaren in difficoltà). Pérez, invece, non è riuscito ad evitare il contatto con Raikkonen, uscendo dalla corsia box, ed il finlandese è andato in testacoda alla San Donato. A causa di questo incidente il messicano sarebbe penalizzato di una posizione sulla griglia di partenza.

GP MUGELLO, CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

GP MUGELLO, CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

F1, GP Mugello 2020: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8, 108 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.