LIVE Sinner-Khachanov, risultato in tempo reale US Open 2020: inizio ore 17.00

JANNIK SINNER – (11) KAREN KHACHANOV, primo incontro sul Court 8 alle 17.00 italiane

Primo turno US Open 2020 (Torneo del Grande Slam, cemento)

Sinner-Khachanov, dove seguire il match

Lo US Open 2020 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN e Sky Go.



Sinner affronta Khachanov nel turno d’esordio dello US Open 2020

Il nativo di San Candido, n°74 della classifica Atp, comincia il suo cammino nello Slam statunitense contro il russo Kharen Khachanov, testa di serie n°11 (sedicesimo nella classifica Atp): nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Jannik Sinner ha iniziato il 2020 al Challenger di Canberra, perdendo al secondo turno, per poi fermarsi all’esordio ad Auckland e riuscendo vincere il suo primo incontro in uno Slam all’Australian Open, prima dell’eliminazione al turno successivo. Dopo un’altra sconfitta all’esordio, a Montpellier, l’azzurro centra i quarti di finale a Rotterdam e centra il primo risultato importante di questa stagione (perdendo contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta); arrivano poi un secondo turno a Marsiglia ed un terzo nel Challenger di Indian Wells, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19.

Il nativo di Mosca, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove ha raggiunto la semifinale in quanto membro della squadra russa (perdendo contro i futuri campioni della Serbia, guidati da Novak Djokovic). Ad Auckland non va oltre il secondo turno, mentre nello Slam australiano si è fermato al terzo. Prosegue, prima della pausa forzata, giocando altri tre tornei: a Rotterdam raggiunge il secondo turno, a Marsiglia perde all’esordio e a Dubai centra i quarti, dove viene sconfitto dal futuro campione Djokovic. Con la ripresa dell’attività tennistica partecipa al 1000 di Cincinnati e si ferma al terzo turno.

Sinner – Khachanov: i precedenti

Confronto inedito