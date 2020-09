Serie A, Verona-Roma Live cronaca e risultato

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Tameze, Tupta; Di Carmine.

All. Juric.

A disposizione: Berardi, Casale, Bocchetti, Almici, Lovato, Dawidowicz, Vitale, Benassi, Zaccagni, Stepinski, Favilli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan.

All. Fonseca.

A disposizione: Lopez, Boer, Santon, Calafiori, Kumbulla, Villar, Kluivert, Antonucci, Dzeko.

ARBITRO: Chiffi di Padova

VAR: Irrati

Amici di SuperNew un caloroso benvenuto a questa diretta testuale per seguire il match di Serie A tra Verona e Roma. L’allenatore dei giallorossi ieri durante la conferenza stampa alla vigilia del match al Bentegodi di questa sera ha dichiarato: “Dzeko sarà disponibile, quindi non ha senso parlarne. Sono fiducioso per l’acquisto di Smalling, sono in contatto con lui. Ha voglia di tornare alla Roma e penso che nei prossimi giorni la situazione potrà sbloccarsi”. La squadra della Roma si appresta all’esordio in campionato con alcuni dubbi di formazione. Tra cui quello relativo al nuovo acquisto Kumbulla, infatti Fonseca ha dichiarato: “Non è ancora totalmente pronto per partire titolare“.

Per il tabellino delle statistiche: la Roma non è stata mai sconfitta dal Verona nelle ultime 17 partite giocate in Serie A. Mentre il Verona ha vinto solamente una delle ultime 14 partite giocate in casa contro i giallorossi: 2 a 1 nell’ottobre del 1996. Inoltre, nelle stagioni di Serie A le precedenti sfide tra Verona e Roma alla prima giornata sono 5, tutte giocata in case del Verona (quattro pareggi e una vittoria per la Roma).