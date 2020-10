DIRETTA LIVE Sassuolo Crotone: cronaca e risultato in tempo reale

1′ TEMPO

Diretta Live Sassuolo Crotone: le formazioni ufficiali

SASSUOLO: (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G.Ferrari, Toljan; Locatelli, Bourabia; D.Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. ALL.: De Zerbi.

CROTONE: (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; S. Molina, Crociata, Cigarini, Zanellato, Reca; Simy, Messias. ALL.: Stroppa.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

Diretta Live Sassuolo Crotone: la presentazione del match

Sabato 3 ottobre alle ore 15:00 andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo Crotone. Le due compagini si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dinanzi ad un limite massimo di 1000 spettatori viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Il Sassuolo si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle prime due giornate del campionato di Serie A. In particolare, la squadra allenata da Roberto De Zerbi ha pareggiato per 1-1 contro il Cagliari ed ha vinto per 4-1 contro il neopromosso Spezia. Il Crotone, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle prime due uscite stagionali in massima serie. I calabresi, infatti, hanno perso all’esordio contro il Genoa e poi hanno perso in casa contro il Milan. Il Grifone si è imposto per 4-1, i rossoneri hanno vinto per 2-0 con doppietta di Zlatan Ibrahimovic.