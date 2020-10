LIVE Sinner-Simon, risultato in tempo reale Atp Colonia 2020: inizio ore 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(WC) JANNIK SINNER – GILLES SIMON, primo incontro sul Bett1 Center Court alle 14.00

Quarti di finale Atp 250 Colonia II 2020 (cemento indoor)

Sinner affronta Herbert nei quarti dell’Atp Colonia II

Il nativo di San Candido (n°47 della classifica Atp), dopo aver battuto il lucky loser australiano James Duckworth ed il qualificato francese Pierre-Hugues Herbert, se la vedrà nei quarti di finale del 250 tedesco contro il transalpino Gilles Simon, n°58 del ranking, che ha avuto la meglio sull’australiano Jordan Thompson ed il canadese Denis Shapovalov. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Jannik Sinner ha iniziato il 2020 al Challenger di Canberra, perdendo al secondo turno, per poi fermarsi all’esordio ad Auckland e riuscendo vincere il suo primo incontro in uno Slam all’Australian Open, prima dell’eliminazione al turno successivo. Dopo un’altra sconfitta all’esordio, a Montpellier, l’azzurro centra i quarti di finale a Rotterdam e centra il primo risultato importante di questa stagione (perdendo contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta); arrivano poi un secondo turno a Marsiglia ed un terzo nel Challenger di Indian Wells, prima che l’attività tennistica si fermi a causa dell’emergenza COVID-19.

Ricomincia poi allo US Open e perde al primo turno, a causa dei crampi, mentre a Kitzbühel non va oltre il secondo e nel Masters 1000 di Roma si ferma al terzo. Partecipa poi per la prima volta in carriera al Roland Garros e centra i suoi primi quarti di finale in un Major, arrendendosi contro il futuro campione, lo spagnolo Rafael Nadal.

Il nativo di Nice, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove gioca un solo incontro, mentre ad Adelaide e nello Slam australiano perde al primo ed al secondo turno. Prima della pausa forzata gioca altri tre tornei: a Montpellier si ferma all’esordio, per poi raggiungere il secondo turno a Rotterdam e la semifinale a Marsiglia. Con la ripresa dell’attività tennistica partecipa allo Slam statunitense, dove non va oltre il secondo turno, per poi perdere all’esordio nel Challenger di Aix en Provence, ad Amburgo e all’Open di Francia. Torna a vincere un turno a Colonia, fermandosi nuovamente al secondo incontro.

Sinner – Simon: i precedenti

Confronto inedito

Sinner – Simon, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).