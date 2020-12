Neymar liga torno da te

Mentre tutti i campionati entrano nel vivo assieme alle competizioni Europee vedi esempio Champions, si aprono le finestre di mercato con i famosi colpi dei Top Player da parte di società importanti creando di conseguenza quelle che i media definiscono telenovele calcistiche. Una di queste è stata finora quella di Cavani che dopo tante richieste anche da parte dell’ Italia non trovava soluzione portando lo stesso giocatore a rimanere ancora a lungo al Psg fino a quando gli accordi così come le motivazioni lo hanno portato in Premier alla corte del Manchester United, chiudendo le tante voci che circolavano su di lui.

La stessa situazione sta capitando a Neymar che aveva lasciato nel 2017 il Barcellona di Messi & Co in un campionato quello della Ligue 1 francese poco adatto al Dna del giocatore abituato al fuoco dei campi spagnoli. D’altronde non è semplice cambiare subito squadra di appartenenza anche per discorsi sia contrattuali che di stipendi milionari, infatti Neymar rendendosi conto della situazione esprime il suo consenso al ritorno verso Barcellona con parole al bacio verso Leo Messi di poter giocare di nuovo con lui in qualsiasi ruolo voglia. A tutto questo si aggiunge la disponilità prima da parte della società con a seguire la volontà dell’ allenatore Koeman ad essere d’accordo su questa ipotesi.

Intanto gli scenari sono sempre attivi in quanto dalle parole di Neymar si intuisce uno scambio clamoroso tra lui e Messi che già da questa estate voleva lasciare Barcellona stanco delle promesse da parte del presidente Blaugrana in un contesto confusionario da parte della società condite con sconfitte brucianti che lo stesso Messi non aveva digerito, rimasto purtroppo ancora bloccato un’ anno essendo vincolato dal suo contratto. Ora la mossa passa al Psg che potrebbe aprofittare della situazione con 2 opzioni la prima di tenersi Neymar affiaccandogli Messi con la seconda ammortizzando i costi di ingaggio con uno scambio Messi con Neymar parallelo ma scontentando i pensieri del brasiliano.

Intanto il Psg si gode la vittoria in Champions proprio contro la squadra di Cavani nominato poco fà. In sostanza facendo un’ ulteriore riflessione il calciomercato non smette mai di sorprendere spostando le gerarchie dei cicli di vittorie verso società e paesi diversi ma pur sempre gli stessi vedi Bayern Monaco attuale. Ma i grandi campioni come Neymar così come Messi sanno venire incontro alle situazioni dei rispettivi club, un esempio viene dato da una frase emblematica da parte dell’ argentino che nemmeno lontanamente avrebbe citato il Barcellona la squadra che ha sempre amato e voluto da quando era un bambino.

In conclusione la carriera di un giocatore sopratutto è legata alla sua condizione fisica nel tempo che potrebbe accorciarsi causa infortuni di varia natura, e quindi i grandi campioni certamente vogliono giocare al massimo vincendo sempre. L’augurio che le società possano trovare una pacifica soluzione di scambio affinchè prima gli stessi giocatori con sportivi al seguito possano ammirare le prestazioni di questi grandi interpreti.