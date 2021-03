LIVE F1, Qualifiche GP Bahrain 2021 in tempo reale: inizio ore 16.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

Bahrain International Circuit, prima prova del Mondiale di F1

F1, GP Bahrain 2021: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Bahrain (sul Bahrain International Circuit, che si sono ridotte ad un’ora per ogni sessione), primo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il miglior tempo (1’30”847) è stato realizzato da Max Verstappen durante la FP2. Alle spalle del pilota della Red Bull troviamo un ottimo Lando Norris con la McLaren, che si ferma ad appena 95 centesimi di distacco. In terza e quarta posizione, a due e quasi tre decimi dal neerlandese, troviamo la Mercedes del campione del Mondo Lewis Hamilton e Carlos Sainz con la prima delle Ferrari, che sembra decisamente in palla sul giro secco (lo stesso discorso vale per la McLaren) ma meno sul passo gara.

Quinto posto e sesto posto per la Freccia d’Argento di Valtteri Bottas (che ha avuto diversi problemi in assetto da gara) e la McLaren di Daniel Ricciardo, mentre chiudono la top-10 l’AlphaTauri del rookie Yuki Tsunoda, Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Sergio Pérez con la seconda Red Bull. L’altra Rossa di Charles Leclerc ha concluso in dodicesima posizione a causa di un errore durante il proprio giro veloce, davanti all’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (anche la scuderia elvetica sembra aver fatto un passo in avanti).

Tempi davvero molto ravvicinati, tant’è che ci sono ben quindici piloti nell’arco di un secondo e questo gruppo è chiuso da Sebastian Vettel su Aston Martin e dall’Alpine di Fernando Alonso, entrambi battuti dai loro compagni di squadra (Stroll ed Esteban Ocon). Poco distante da loro Kimi Raikkonen con la seconda Alfa Romeo, dopo esser andato a sbattere in curva 3 nei primi minuti della seconda sessione. George Russell (Williams) si conferma il migliore degli ultimi, davanti alla Haas di Mick Schumacher, ed entrambi hanno battuto i rispettivi colleghi (Nicholas Latifi e Nikita Mazepin).

FINAL CLASSIFICATION Plenty of laps under the floodlights on Friday evening, with Max and Lando leading the way 💡#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Zozj4MeMwO — Formula 1 (@F1) March 26, 2021

L’albo d’oro delle pole position sul Bahrain International Circuit

Piloti

3 – Sebastian Vettel (Germania): 2010, 2012, 2018

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2015, 2016, 2020

2 – Michael Schumacher (Germania): 2004, 2006

Nico Rosberg (Germania): 2013, 2014

1 – Fernando Alonso (Spagna): 2005

Felipe Massa (Brasile): 2007

Robert Kubica (Polonia): 2008

Jarno Trulli (Italia): 2009

Valtteri Bottas (Finlandia): 2017

Charles Leclerc (Monaco): 2019

Costruttori

6 – Mercedes: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020

5 – Ferrari: 2004, 2006, 2007, 2018, 2019

2 – Red Bull Racing: 2010, 2012

1 – Renault: 2005

BMW Sauber: 2008

Toyota: 2009

F1, GP Bahrain 2021: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e Now TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8, 108 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.