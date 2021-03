Live Italia U21 – Slovenia U21, gli azzurrini a caccia della qualificazione

Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere neanche un minuto di Italia U21 – Slovenia U21

ITALIA U21 – SLOVENIA U21

Calcio d’inizio previsto alle 21:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI ITALIA U21 – SLOVENIA U21

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone. ALL.: Nicolato.

SLOVENIA (4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zaletel, Gnezda Cerin, Prelec; Elsnik, Medved. ALL.: Acimovic.

ARBITRO: Frankowski (Polonia).

GUARDALINEE: Winkler e Golis (Polonia).

IV UOMO: Fesnic (Romania).

PRE-PARTITA ITALIA U21 – SLOVENIA U21

Gli azzurrini guidati da Nicolato dopo il buon pareggio contro la Spagna, sono padroni del proprio del destino. La qualificazione è nelle mani dell’Italia U21 visto che la Slovenia dei pari età è un avversario alla portata. La differenza può giocarla il fattore campo, visto che la nazionale slovena gioca in casa e ci tiene a ben figurare per non finire ultima nel proprio girone. All’Italia U21 una vittoria garantirebbe il passaggio alla fase finale mentre in caso di pareggio bisognerebbe sperare in un passo falso della Repubblica Ceca impegnata nel difficile match contro i favoritissimi campioni in carica della Spagna. In caso di parità a livello di punti tra Italia U21 e Repubblica Ceca U21, quest’ultima avrebbe la meglio grazie alla regola del fair-play.