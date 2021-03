Repubblica Ceca U21 contro la Spagna per eliminare l’Italia

Clicca qui per non perdere neanche un’azione di Spagna U21 – Repubblica Ceca U21

SPAGNA U21 – REPUBBLICA CECA U21

Calcio d’inizio previsto alle 21:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI SPAGNA U21 – REPUBBLICA CECA U21

Spagna (4-3-3): Fernandez; Pipa, Hugo Guillamon, Jorge Cuenca, Pedrosa; Garcia, Moncayola, Villar; Puado, Ruiz, Barrenetxea.

Commissario Tecnico: Luis de la Fuente.

Repubblica Ceca (4-4-1-1): Jedicka; Fukala, Chalus, Krejci, Sadilek; Sulc, Havelka, Bucha, Vanicek; Karabec; Lingr.

Commissario Tecnico: Karel Krejci.

PRE-PARTITA SPAGNA U21 – REPUBBLICA CECA U21

La Spagna U21 è chiamata a vincere per essere sicura del passaggio del turno senza dover guardare il risultato della partita tra Italia U21 e Slovenia U21. Gli uomini di de la Fuente hanno chiaro l’obbiettivo e dopo il pareggio (per loro) inaspettato contro gli azzurrini, la voglia di riscatto è alta. D’altra parte c’è una Repubblica Ceca U21 che di certo non vuole recitare il ruolo della vittima da sacrificare. La squadra allenata da Krejci si è dimostrata una nazionale solida e ben attrezzata per potersi giocare le sue carte sul campo. Alle Furie Rosse potrebbe bastare il pareggio mentre alla Repubblica Ceca l’unico risultato utile è la vittoria. Quest’ultima giornata per le qualificazioni dell’Europeo di categoria si prevede davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena.