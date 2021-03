LIVE Sinner-Khachanov, risultato in tempo reale Atp Miami 2021: inizio ore 19.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(21) JANNIK SINNER – (14) KAREN KHACHANOV, 2° incontro sul Court 1 dalle 17.00 italiane (dopo Struff-Bautista)

Terzo turno Atp Masters 1000 Miami 2021 (cemento)

Sinner sfida Khachanov nel 3° turno dell’Atp Miami 2021

Il nativo di San Candido, dopo aver ricevuto un bye al primo turno (in quanto testa di serie n°21) e sconfitto la wild card francese Hugo Gaston, affronta nel terzo turno del Masters 1000 statunitense Karen Khachanov. Il russo, n°14 del seeding, ha avuto la meglio sul tedesco Yannick Hanfmann dopo aver usufruito del bye all’esordio. Due i precedenti ed il bilancio è in perfetta parità: 1-1.

Jannik Sinner ha iniziato il 2021 nel torneo Melbourne 1 (giocato sui campi dell’Australian Open), ottenendo subito il primo titolo della stagione battendo proprio Khachanov in semifinale ed il connazionale Stefano Travaglia nell’atto conclusivo. Gioca poi nello Slam australiano, perdendo al primo turno contro il canadese Denis Shapovalov, cosa che si ripete anche a Montpellier. Nel torneo di Marsiglia arriva ai quarti di finale (battuto dal futuro vincitore, il russo Daniil Medvedev), ripetendo la stessa prestazione a Dubai (sconfitto nuovamente da un russo Aslan Karatsev, che poi farà suo il torneo).

Il nativo di Mosca ha anch’egli cominciato l’anno nel Melbourne 1, perdendo al penultimo atto con Sinner. Nello Slam australiano arriva al terzo turno ma è sconfitto da un altro italiano, Matteo Berrettini, mentre nel successivo torneo di Rotterdam si ferma ai quarti di finale. A Marsiglia giunge nuovamente ai quarti (sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas), mentre a Dubai si ferma al terzo turno.

Sinner – Khachanov: i precedenti

Melbourne 2021 – Cemento – Semifinale – SINNER b. Khachanov 7-6(4) 4-6 7-6(4)

US Open 2020 – Cemento – Primo turno – KHACHANOV b. Sinner 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4)

Sinner – Khachanov, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.