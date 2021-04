Live Everton – Tottenham: Ancelotti sfida Mourinho, in palio c’è l’Europa

EVERTON – TOTTENHAM 0 – 0

Calcio d’inizio previsto alle ore 21:00.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Allan, Andrè Gomes; Richarlison, James Rodriguez, Iwobi; Calvert-Lewin. Allenatore: Ancelotti.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Lucas Moura, Lo Celso, Son; Kane. Allenatore: Mourinho.

PRE-PARTITA EVERTON – TOTTENHAM

Al Goodison Park di Liverpool l’Everton guidato da Carlo Ancelotti affronta il Tottenham di Josè Mourinho. Sfida tra i due allenatori più vincenti in attività che non mette in palio il primo posto in Premier League ma potrebbe dare alla vincente uno slancio decisivo per acciuffare un posto nelle prossime competizioni europee. Attualmente il Tottenham si trova al settimo posto, a meno 3 punti dal Liverpool sesto e con 2 punti di vantaggio sulla squadra di Ancelotti (l’Everton ha però una gara in meno – ndr).

Il precedente stagionale sorride al tecnico italiano che all’andata vinse la partita per 1 a 0. Da allora le cose sono cambiate e i padroni di casa non vincono in Premier League da ben 4 giornate. Inoltre la punta di diamante del Tottenham, Harry Kane, ha segnato ben 10 gol nelle ultime 11 partite contro l’Everton (inclusi 6 gol in 6 presenze al Goodison Park – ndr). Per la difesa degli Spurs il pericolo maggiore è rappresentato da Calvert-Lewin, autore di 14 gol in questa stagione.