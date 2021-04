LIVE Lecce-Spal, diretta risultato tempo reale: in campo alle 14:00

LIVE Lecce-Spal, al ‘Via del Mare’ i salentini ospitano i biancazzurri di Rastelli per la 33^ giornata di Serie B. Segui la diretta del match

Alle 14:00, al ‘Via del Mare’ andrà in scena l’attesissima sfida tra Lecce e Spal, valevole per la 33^ giornata di campionato. Vincere per mantenere il passo dell’Empoli. Questo sarà l’obiettivo dei padroni di casa quest’oggi. Ieri sera, infatti, i toscani sono tornati in campo dopo due settimane di stop forzato causa Covid, e senza sforzo hanno superato la Reggiana grazie al gol messo a segno nel primo tempo da Matos. Tre punti che hanno permesso agli uomini di Dionisi di portarsi momentaneamente a +4 sul Lecce e a +8 sulla Salernitana.

Per riaccorciare le distanze, dunque, i salentini non possono commettere errori. La squadra di Corini arriva a questo appuntamento in grande forma. I salentini infatti sono reduci da ben sei vittorie consecutive, otto nelle ultime dieci partite (2N). L’ultimo passo falso risale al 5 febbraio, quando i giallorossi vennero superati per 2-1 in casa dall’Ascoli. Situazione diversa, invece, per la Spal. Due sole vittorie nelle ultime 14 partite, solo 12 gol fatti e ben 22 subiti, sintomo che qualcosa non va tra le fila emiliane. Lontano dal ‘Mazza’, poi, la Spal ha mostrato finora un andamento altalenante, collezionando 4 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Nei quattro precedenti a regnare è l’equilibrio con due vittorie a testa.

Lecce-Spal, probabili formazioni: out Mancosu e Tumminello

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Meccariello, Lucioni, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Pettinari.

Spal (3-5-1-1): Berisha; Sernicola, Okoli, Ranieri; Dickmann, Missiroli, Esposito, Mora, Sala; Valoti; Di Francesco.