LIVE Sinner-Ramos Viñolas, risultato in tempo reale Atp Montecarlo 2021: inizio ore 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

JANNIK SINNER – ALBERT RAMOS VIÑOLAS, 1° incontro sul Court Des Princes alle ore 11.00

Primo turno Atp Masters 1000 Montecarlo 2021 (terra battuta)

Sinner sfida Ramos nell’esordio all’Atp Montecarlo 2021

Il nativo di San Candido (n°22 del ranking Atp) inizia il suo percorso nel Masters 1000 monegasco affrontando, al primo turno, il russo Albert Ramos Viñolas (n°46). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Jannik Sinner ha iniziato il 2021 nel torneo Melbourne 1 (giocato sui campi dell’Australian Open), ottenendo subito il primo titolo della stagione battendo il russo Karen Khachanov in semifinale ed il connazionale Stefano Travaglia nell’atto conclusivo. Gioca poi nello Slam australiano, perdendo al primo turno contro il canadese Denis Shapovalov, cosa che si ripete anche a Montpellier. Nel torneo di Marsiglia arriva ai quarti di finale (battuto dal futuro vincitore, il russo Daniil Medvedev), così come a Dubai (sconfitto nuovamente da un russo, Aslan Karatsev, che poi farà suo il torneo). Al Masters 1000 di Miami raggiunge la prima finale in questo tipo di tornei ma cede contro il polacco Hubert Hurkacz.

Il nativo di Barcellona, invece, ha cominciato l’anno al Melbourne 2, dove si ferma al secondo turno. Nell’Australian Open è subito fuori all’esordio, giocando poi due tornei sulla terra battuta sudamericana: a Cordoba centra l’atto conclusivo ma si deve arrendere all’argentino Juan Manuel Cerundolo, mentre a Buenos Aires arriva in semifinale. Subito fuori al primo turno a Dubai, torna a giocare sul rosso e raggiunge un’altra semifinale a Marbella (sconfitto dal connazionale Pablo Carreño Busta, futuro vincitore).

Sinner – Ramos Viñolas: i precedenti

Confronto inedito

Sinner – Ramos Viñolas, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.