LIVE Sinner-Rublev, risultato in tempo reale Atp Barcellona 2021: inizio ore 12.30

(11) JANNIK SINNER – (3, WC) ANDREY RUBLEV, Pista Rafa Nadal ore 12.30

Quarti di finale Atp 500 Barcellona 2021 (terra battuta)

Sinner sfida Rublev nei quarti dell’Atp Barcellona 2021

Il nativo di San Candido (testa di serie n°11), dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto il bielorusso Egor Gerasimov e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, affronta Andrey Rublev nei quarti di finale del 500 iberico. Il russo, usufruendo di un bye all’esordio in quanto n°3 del seeding (entrando in tabellone tramite wild card), ha avuto la meglio sul lucky loser italiano Federico Gaio e lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas. Un solo precedente tra i due, con l’azzurro costretto al ritiro dopo appena tre game.

Jannik Sinner ha iniziato il 2021 nell’ Atp Melbourne (giocato sui campi dell’Australian Open), ottenendo subito il primo titolo della stagione battendo il russo Karen Khachanov in semifinale ed il connazionale Stefano Travaglia nell’atto conclusivo. Gioca poi nello Slam australiano, perdendo al primo turno contro il canadese Denis Shapovalov, cosa che si ripete anche a Montpellier. Nel torneo di Marsiglia arriva ai quarti di finale (battuto dal futuro vincitore, il russo Daniil Medvedev), così come a Dubai (sconfitto nuovamente da un russo, Aslan Karatsev, che poi farà suo il torneo).

Al Masters 1000 di Miami raggiunge la prima finale in questo tipo di tornei ma cede contro il polacco Hubert Hurkacz. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso nel 1000 di Montecarlo, fermandosi al secondo turno.

Il tennista di Mosca, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove ottiene il successo con la sua Russia battendo l’Italia in finale (vincendo i 4 singolari che ha disputato). Nello Slam australiano ottiene il primo quarto di finale in questo Major; a Rotterdam, invece, conquista il primo titolo del 2021 (battendo nell’atto conclusivo l’ungherese Marton Fucsovics). A Doha e Dubai raggiunge le semifinali (nel secondo caso perdendo con il futuro vincitore, il russo Aslan Karatsev). Centra il penultimo atto anche nel 1000 di Miami (battuto dal polacco Hubert Hurkacz, che farà suo il torneo); parte poi dal 1000 di Montecarlo nei tornei su terra battuta, raggiungendo la seconda finale del 2021 ma perdendo contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Sinner – Rublev: i precedenti

Vienna 2020 – Cemento – Secondo turno – RUBLEV b. Sinner 2-1 rit.

Sinner – Rublev, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, oltre alla pagina Facebook ed il sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).