LIVE Tsitsipas-Rublev, risultato in tempo reale finale Atp Montecarlo 2021: inizio ore 14.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(4) STEFANOS TSITSIPAS – (6) ANDREY RUBLEV, Court Rainier III ore 14.30

Finale Atp Masters 1000 Montecarlo 2021 (terra battuta)

Tsitsipas sfida Rublev nella finale dell’Atp Montecarlo 2021

Il nativo di Atene (testa di serie n°4), dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto il russo Aslan Karatsev, il cileno Cristian Garin, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (ritiratosi dopo un set) ed il britannico Daniel Evans, affronta Andrey Rublev nell’atto conclusivo del Masters 1000 monegasco. Il russo ha avuto la meglio sul qualificato italiano Salvatore Caruso, gli spagnolo Roberto Bautista Agut e Rafael Nadal ed il norvegese Casper Ruud, dopo aver usufruito di un bye all’esordio (in qualità di n°6 del seeding).

Sei i precedenti tra i due ed il bilancio è in perfetta parità: 3-3. Per quanto riguarda le finali nel circuito Atp questa è la n°15 per il tennista ellenico (sei vinte e otto perse), la terza in un 1000 (due sconfitte); Rublev, invece, è al dodicesimo atto conclusivo (otto vinti e tre persi), il primo in questa categoria di tornei.

Stefanos Tsitsipas ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, dove non supera la fase a gironi con la sua Grecia (vincendo i due singolari che ha giocato). Raggiunge poi la semifinale nell’Australian Open, ripetendo lo stesso percorso anche a Rotterdam (dove perde proprio contro Rublev, futuro vincitore). A Marsiglia non va oltre i quarti di finale, mentre ad Acapulco raggiunge la prima finale dell’anno ma perde contro il tedesco Alexander Zverev. Chiude la prima parte di stagione sul cemento giocando nel Masters 1000 di Miami, fermandosi nei quarti.

Il tennista di Mosca ha cominciato anch’egli l’anno all’Atp Cup, dove ottiene il successo con la sua Russia battendo l’Italia in finale (vincendo i 4 singolari che ha disputato). Nello Slam australiano ottiene il primo quarto di finale in questo Major; a Rotterdam, invece, conquista il primo titolo del 2021 (battendo nell’atto conclusivo l’ungherese Marton Fucsovics). A Doha e Dubai raggiunge le semifinali (nel secondo caso perdendo con il futuro vincitore, Karatsev), ripetendosi anche nel 1000 di Miami (battuto dal polacco Hubert Hurkacz, che farà suo il torneo).

Tsitsipas – Rublev: i precedenti

Rotterdam 2021 – Cemento indoor – Semifinale – RUBLEV 6-3 7-6(2)

Atp Finals Londra 2020 – Cemento indoor – Round Robin – TSITSIPAS 6-1 4-6 7-6(6)

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Quarti di finale – TSITSIPAS 7-5 6-2 6-3

Amburgo 2020 – Terra battuta – Finale – RUBLEV 6-4 3-6 7-5

US Open 2019 – Cemento – Primo turno – RUBLEV 6-4 6-7(5) 7-6(7) 7-5

Atp Next Gen Finals Milano 2018 – Cemento indoor – Semifinale – TSITSIPAS 4-3(3) 3-4(5) 4-0 2-4 4-3(2)

Tsitsipas – Rublev, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.