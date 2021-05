LIVE Nadal-Djokovic, risultato in tempo reale finale Internazionali Tennis Roma 2021: inizio ore 17.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) NOVAK DJOKOVIC – (2) RAFAEL NADAL, Center Court non prima delle 17.00 (dopo la finale Wta)

Finale Atp Masters 1000 Roma 2021 (terra battuta)

Nadal affronta Djokovic nella finale dell’Atp Roma 2021

Il tennista di Manacor (testa di serie n°2 e n°3 Atp), dopo aver usufruito del bye all’esordio e sconfitto l’italiano Jannik Sinner, il canadese Denis Shapovalov, il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Reilly Opelka, sfida Novak Djokovic nell’atto conclusivo del Masters 1000 italiano. Il serbo (n°1 Atp e del seeding, quindi bye all’esordio) ha avuto la meglio sullo statunitense Taylor Fritz, il qualificato spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, il greco Stefanos Tsitsipas e l’italiano Lorenzo Sonego. Sono 56 i precedenti tra i due, con Djokovic avanti 29-27 nel complesso ma in svantaggio 18-7 sul rosso. A livello di finali sarà la n°125 per il fuoriclasse spagnolo (87 vinte e 37 perse), la n°118 per quello serbo (82-35).

Rafael Nadal direttamente all’Australian Open (a causa di problemi alla schiena): raggiunge i quarti e si arrende al greco Stefanos Tsitsipas. Decide di prendersi una lunga pausa e torna due mesi dopo, sulla terra battuta del Masters 1000 di Montecarlo, fermandosi nuovamente ai quarti di finale. Gioca poi a Barcellona ed ottiene il primo titolo del 2021, prendendosi la rivincita su Tsitsipas nell’atto conclusivo. Nel successivo 1000 di Madrid centra nuovamente i quarti, perdendo contro il tedesco Alexander Zverev (futuro vincitore).

Il nativo di Belgrado, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup con la sua Serbia, che viene eliminata alla fase ai gironi (per lui due vittorie, contro Shapovalov ed il tedesco Alexander Zverev). Nello Slam australiano ha un problema fisico durante il terzo turno ma riesce a continuare e conquista il titolo, il nono in questo torneo (18° Slam in carriera), battendo nell’atto conclusivo il russo Daniil Medvedev. Rientra nel circuito direttamente sul rosso del 1000 di Montecarlo, dove si ferma al terzo turno; a Belgrado, invece, raggiunge la semifinale.

Nadal – Djokovic, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. Sarà disponibile anche in chiaro su Italia 1, canali 6, 106 e 506 del digitale terrestre (online anche su mediasetplay.mediaset.it e sportmediaset.it).