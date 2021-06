LIVE Sinner-Nadal, risultato in tempo reale Roland Garros 2021: inizio non prima delle 16.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(18) JANNIK SINNER – (3) RAFAEL NADAL, 3° match sul Philippe Chatrier non prima delle 16.00 (dopo Djokovic-Musetti)

Quarto turno Roland Garros 2021 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Sinner affronta Nadal negli ottavi del Roland Garros 2021

Il nativo di San Candido (testa di serie n°18), dopo aver sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert, il connazionale Gianluca Mager e lo svedese Mikael Ymer, sfida Rafael Nadal nel quarto turno dello Slam transalpino. Lo spagnolo, n°3 del seeding, ha avuto la meglio sull’australiano Alexei Popyrin, il francese Richard Gasquet ed il britannico Cameron Norrie. Due i precedenti, entrambi persi dal tennista azzurro (uno dei quali al Roland Garros 2020).

Jannik Sinner ha iniziato il 2021 nell’Atp Melbourne (giocato sui campi dell’Australian Open), ottenendo subito il primo titolo della stagione battendo il russo Karen Khachanov in semifinale ed il connazionale Stefano Travaglia nell’atto conclusivo. Gioca poi nello Slam australiano, perdendo al primo turno contro il canadese Denis Shapovalov, cosa che si ripete anche a Montpellier. Nel torneo di Marsiglia arriva ai quarti di finale (battuto dal futuro vincitore, il russo Daniil Medvedev), così come a Dubai (sconfitto proprio da Karatsev, che poi farà suo il torneo). Al Masters 1000 di Miami raggiunge la prima finale in questo tipo di tornei ma cede contro il polacco Hubert Hurkacz.

Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso nel 1000 di Montecarlo, fermandosi al secondo turno, mentre a Barcellona riesce a spingersi sino alla semifinale. Nel 1000 di Madrid delude e non va oltre il secondo turno, ripetendosi anche nel 1000 di Roma (sconfitto in questo caso dallo spagnolo Rafael Nadal, futuro vincitore). A Lione non va oltre il secondo turno.

Il tennista di Manacor, invece, ha cominciato l’anno direttamente nello Slam australiano (a causa di problemi alla schiena): raggiunge i quarti e si arrende al greco Stefanos Tsitsipas. Decide di prendersi una lunga pausa e torna due mesi dopo, sulla terra battuta del 1000 di Montecarlo, fermandosi nuovamente ai quarti di finale. Gioca poi a Barcellona ed ottiene il primo titolo del 2021, prendendosi la rivincita su Tsitsipas nell’atto conclusivo. Nel successivo 1000 di Madrid centra nuovamente i quarti, perdendo contro il tedesco Alexander Zverev (futuro vincitore). Al 1000 di Roma fa suo il secondo trofeo stagionale, battendo in finale il serbo Novak Djokovic.

Sinner – Nadal: i precedenti

Roma 2021 – Terra battuta – Secondo turno – NADAL b. Sinner 7-5 6-4

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Quarti di finale – NADAL b. Sinner 7-6(4) 6-4 6-1

Sinner-Nadal, dove seguire il match

