LIVE – La diretta della composizione del calendario di Serie A 2021/22

Alle ore 18:30 prenderà il via la composizione del calendario del campionato di Serie A 2021/22. Il nuovo calendario è pronto per essere svelato ma sarà un format completamente differente. La nuova Serie A avrà per la prima volta nella storia un calendario asimmetrico: le giornate di ritorno non ricalcheranno quelle d’andata. L’avvio della stagione è previsto per il weekend del 21-22 agosto e la conclusione il 22 maggio 2022. Saranno complessivamente cinque i turni infrasettimanali, mercoledì 22 settembre, mercoledì 27 ottobre, mercoledì 1° dicembre, mercoledì 22 dicembre e giovedì 6 gennaio. Per quanto riguarda le soste per le gare delle nazionali, stop il 5 settembre 2021, il 10 ottobre 2021, il 14 novembre 2021, il 30 gennaio 2022 e il 27 marzo 2022, mentre invece il 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 le squadre di Serie A non scenderanno in campo per la pausa natalizia.

