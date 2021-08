Olimpiadi pallanuoto: Italia ai quarti contro la Serbia

Olimpiadi Pallanuoto – Quarti di finale

Italia – Serbia

Pre-partita

Sandro Campagna, C.T. della nazionale italiana di pallanuoto, in un’intervista ha commentato il match con un laconico: “Sarà una battaglia fisica e psicologica”. Non è di certo il miglior avversario che poteva capitare, la Serbia del C.T. Dejan Savic è la medaglia d’oro in carica e questo basta a far capire il loro valore. L’ultimo confronto fra le due nazionali risale proprio alle Olimpiadi di Rio. In vasca i serbi vinsero 10-8 la semifinale. A Rio il settebello riuscì a rifarsi vincendo il bronzo ma quest’anno le cose sono diverse, se l’Italia perde, torna a casa a mani vuote.

Olimpiadi pallanuoto: il cammino del settebello

La nazionale azzurra ha ben figurato nel proprio girone conquistando 8 punti che sono valsi il secondo posto dietro la sola Grecia. Il settebello non è stato mai sconfitto. Ha battuto Sudafrica (21-2), USA (12-11) e Giappone (16-8) e pareggiato contro Grecia (6-6) e Ungheria (5-5). A differenza la Serbia non ha brillato nella fase a gironi, concludendo al terzo posto e perdendo in ben due partite. I serbi sono usciti sconfitti nei confronti contro la Spagna (13-12) e la Croazia (14-12). La qualificazione per la nazionale balcanica è arrivata grazie alle vittorie contro Kazakistan (19-5), Australia (14-8) e Montenegro (13-6).

Chi passa trova in semifinale la vincente di USA – Spagna.