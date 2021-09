GP Italia, Sainz: “L’accoglienza è stata meravigliosa”

GP Italia | E’ entrato nel vivo il weekend del gran premio di Monza, la gara di casa della Ferrari. Questo circuito è da sempre molto caro ai tifosi del Cavallino Rampante, ma anche a tutti gli appassionati di questo sport per via della sua conformazione e delle altissime velocità che si toccano in pista. Per Charles Leclerc è il terzo gp di Monza vestito di rosso mentre per Carlos Sainz è il primo da pilota ufficiale Ferrari. Entrambi i piloti sono circondati dall’affetto dei tifosi che si fa loro presente in ogni modo e se Leclerc ci è un po’ più abituato, per Sainz c’è tutta l’emozione della prima volta. Intervistato da Federica Masolin e Carlo Vanzini in uno speciale per Sky Sport chiamato “A casa nostra: Charles e Carlos”, il pilota spagnolo ha cercato di spiegare le sue sensazioni e ha raccontato come sta andando la sua avventura in rosso.

GP Italia, Sainz: “Il mio primo obiettivo era integrarmi”

Entrare in una nuova squadra non è mai facile, né automatico, ma richiede tempo e impegno. E’ un processo di graduale adattamento all’ambiente, alle modalità di lavoro, ai compagni di squadra e alle dinamiche interne ad un gruppo. Eppure, Carlos ha sorpreso tutti, in pista e fuori, mostrandosi da subito veloce ed estremamente dedito al suo lavoro. Ecco le sue parole:

“Sono arrivato in Ferrari sapendo di avere un compagno forte, ma ho creduto in me stesso. Sono stato veloce con la Ferrari fin dall’inizio, avevo fiducia. Ma l’adattamento a una nuova vettura non è mai un processo facile.

Il mio primo obiettivo era quello di integrarmi con il team e con il mio compagno di squadra. Il rapporto con Charles è all’insegna del rispetto reciproco e ci divertiamo molto insieme, ma siamo anche molto competitivi. E’ importante andare nella stessa direzione per portare la macchina un decimo più avanti ogni volta. Ora vogliamo essere sempre più veloci”.

Fin da subito lo spagnolo ha considerato primario il processo di integrazione nella squadra e il rapporto con il suo compagno di squadra Charles, con cui va molto d’accordo. Tuttavia, un altro elemento vitale è la relazione che si stabilisce tra un pilota e il suo ingegnere di pista. Un rapporto che deve essere fatto di fiducia reciproca perché le cose in gara funzionino a dovere. Carlos ha dichiarato:

“Il rapporto con il proprio ingegnere di pista è fondamentale in gara perché è lui che spesso deve capire lo stato d’animo del pilota e incitarlo o invitarlo a essere più razionale a seconda dei casi. Con Adami e gli altri ingegneri facciamo una bella squadra, ci divertiamo e spingiamo al massimo”.

Sainz: “Io sottovalutato? Faccio parlare la pista”

Poi, stimolato dai giornalisti Sky, Sainz ha detto la sua sulla possibile sottovalutazione di cui è stato vittima negli anni. Ecco le sue parole:

“Mi sono sempre sentito stimato e rispettato nelle squadre in cui ho lavorato, ma magari nel paddock qualcuno pensa che io non sia al livello degli altri. Ma io so dove sono e continuo a fare il mio mestiere provando a far parlare i miei risultati in pista e il team che sono le cose che contano di più“.

Sainz: “Ho chiesto a Charles come sarebbe stato venire a Monza”

GP Italia | Poi, tornando al presente, Carlos ha parlato di Monza e della curiosità che aveva su questo Gp. Sainz corre a Monza dal 2015, anno del suo esordio nel Mondiale di F1, ma questa per lui è la prima volta da pilota Ferrari. Così ha tempestato Charles di domande sulle sensazioni che si provano in questo gp così speciale. Ora che il weekend è arrivato e si sono svolti i primi eventi ufficiali, Carlos inizia a rendersi conto che cosa significhi arrivare a Monza vestito di rosso:

“Ho fatto tante domande a Charles e gli ho chiesto come sarebbe stato venire qui a Monza e cosa ha provato quando ha vinto qui nel 2019. Charles ha provato a spiegarmi le sue emozioni, ma non è facile spiegare le proprie sensazioni. Venendo qui ho però già iniziato a capire. Mercoledì all’evento al Ferrari Store di Milano ho avvertito un’accoglienza meravigliosa. Questa è quasi casa mia perché abito a meno di due ore da qui. Non faccio di solito caschi celebrativi, ma per questo evento ho preparato un casco speciale che sarà un omaggio alla F1 dei primi anni 2000. Lo vedrete in pista”.

Sainz ha stupito tutti per la sua capacità di adattamento e il suo spirito di squadra e ora spera di regalare emozioni in pista ai tifosi della Ferrari. Tuttavia, per la Rossa non sarà un gp facile, ma la spinta che viene dai fan darà sicuramente una carica speciale ai piloti e alla squadra. Gli appuntamenti in pista inizieranno questo pomeriggio con le prove libere e la sessione di qualifiche.