Atalanta nella bolgia dell’Old Trafford, sfida da brivido con i Red Devils

Manchester United – Atalanta

Stadio: Old Trafford

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

FORMAZIONI

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.

PRE-PARTITA

Sfida quasi proibitiva per l’Atalanta. La Dea vola a Manchester per sfidare i Red Devils nel tempio dell’Old Trafford. Gli uomini di Gasperini, soprattutto in Champions League, ci hanno abituato a diverse imprese e carichi del poker rifilato all’Empoli, arrivano in Inghilterra in forma smagliante.

Attualmente i bergamaschi guidano il Gruppo F con 4 punti, mentre il Manchester United si trova a 3 punti in compagnia dello Young Boys (fanalino di coda il Villareal con 1 solo punto conquistato – ndr).

Le due formazioni non si sono mai incontrate in nessuna competizione. I numeri mostrano uno United davvero temibile fra le mura amiche, infatti i padroni di casa hanno trionfato in sei delle ultime sette partite casalinghe di UEFA Champions League contro rivali italiani. L’Atalanta dal canto suo ha vinto tre dei sei confronti contro squadre inglesi.

Neanche a dirlo, l’uomo più temuto è Cristiano Ronaldo autore di 18 gol in 23 partite di UEFA Champions League contro squadre italiane.

Il Manchester United è favorito per i principali bookmakers. La vittoria degli uomini di Solskjaer è data a 1.65 mentre quella della squadra di Gasperini è quotata a 4.80. Il pareggio raggiunge in media la quota 4.0.