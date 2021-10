Crotone – Benevento: i campani continuano la corsa per la vetta

CROTONE – BENEVENTO

Stadio Ezio Scida

FORMAZIONI

CROTONE (3-4-1-2): Contini; Nedelcearu, Canastrelli, Cuomo; Mogos, Zanellato, Donsah, Molina; Borello; Maric, Mulattieri. All. Francesco Modesto.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Viviani, Calò; Brignola, Sau, Ionita; Lapadula. All. Fabio Caserta.

PRE-PARTITA CROTONE – BENEVENTO

Dopo nove partita la classifica di Serie B inizia a delinearsi. Se il Benevento è stabile nelle prime posizioni a caccia della promozione diretta in Serie A, il Crotone sta vivendo un periodo difficile e contro ogni pronostico è terz’ultimo. La risalita dei calabresi potrebbe iniziare proprio stasera contro i campani ma il risultato della sfida è tutt’altro che certo.

Le due squadre si sono già incrociate otto volte tra Serie A e B. Il bilancio è di quattro vittorie per i padroni di casa, un pareggio e tre successi per gli ospiti. I numeri rinforzano la causa del Crotone, visto che gli uomini di Modesto hanno sempre vinto contro i campani fra le mure amiche e hanno subito solo un gol.

Il Benevento può contare su Gianluca Lapadula, l’attaccante è andata a segno tre volte nelle ultime tre partite in Serie B contro il Crotone.

Per i bookmakers i campani sono favoriti al successo finale ma i calabresi venderanno cara la pelle.