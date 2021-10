LIVE Sinner-Opelka, risultato in tempo reale Atp Vienna 2021: inizio ore 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

REILLY OPELKA – (7) JANNIK SINNER, Centre Court ore 14.00

Primo turno Atp 500 Vienna 2021 (cemento indoor)

Sinner affronta Opelka nell’esordio all’Atp Vienna 2021

Il nativo di San Candido, testa di serie n°7 del 500 austriaco, comincia il suo percorso nel torneo sfidando lo statunitense Reilly Opelka (n°27 Atp) al primo turno. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito, con l’azzurro che è alla ricerca di un posto alle Atp Finals di Torino e proverà ad approfittare della prematura sconfitta del polacco Hubert Hurkacz (che lo precede nella Race to Turin).

La stagione dei due sfidanti

Jannik Sinner ha iniziato il 2021 nell’Atp Melbourne (giocato sui campi dell’Australian Open), ottenendo subito il primo titolo della stagione battendo il connazionale Stefano Travaglia nell’atto conclusivo. Gioca poi nello Slam australiano, perdendo al primo turno contro il canadese Denis Shapovalov, cosa che si ripete anche a Montpellier. Nel torneo di Marsiglia arriva ai quarti di finale (battuto dal futuro vincitore, il russo Daniil Medvedev), così come a Dubai. Al Masters 1000 di Miami raggiunge la prima finale in questo tipo di tornei ma cede contro il polacco Hubert Hurkacz.

Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso nel 1000 di Montecarlo, fermandosi al secondo turno, mentre a Barcellona riesce a spingersi sino alla semifinale. Nel 1000 di Madrid delude e non va oltre il secondo turno, ripetendo tale prestazione nel 1000 di Roma (sconfitto in questo caso dallo spagnolo Rafael Nadal, futuro vincitore). Anche a Lione vince un solo incontro, mentre al Roland Garros raggiunge il quarto turno (battuto ancora da Nadal). Su erba gioca al Queen’s e a Wimbledon, perdendo subito all’esordio.

Torna a giocare sul cemento a Washington, dove ottiene il secondo titolo del 2021 (battendo in finale lo statunitense Mackenzie McDonald). Non va oltre il secondo turno sia nel 1000 di Toronto che in quello di Cincinnati, mentre all’US Open raggiunge il quarto turno. Partecipa poi a Sofia, dove vince il terzo torneo dell’anno battendo il francese Gaël Monfils nell’atto finale; nel successivo 1000 di Indian Wells, invece, non va oltre il 3° turno. Ad Anversa è autore di un’altra settimana scintillante (ben più di Sofia) e fa suo il quarto titolo del 2021 avendo la meglio sull’argentino Diego Schwartzman in finale.

Il nativo di St. Joseph ha cominciato anch’egli l’anno all’Atp Melbourne, dove si ferma al terzo turno. Raggiunge poi il secondo turno nello Slam australiano, per poi perdere tre match di fila al primo turno: Rotterdam, Doha e Dubai. Chiude la prima parte di stagione sul cemento nel 1000 di Miami, dove non va oltre il secondo turno. Comincia la stagione sulla terra battuta europea soltanto al 1000 di Madrid, perdendo all’esordio, mentre in quello di Roma centra la semifinale ma si arrende contro Nadal. All’Open di Francia, invece, raggiunge il terzo turno.

Su erba gioca soltanto al Queen’s e nei “The Championships”, dove non va oltre il primo turno. Rientra sui campi in cemento ad Atlanta, dove si spinge sino ai quarti. Nel 1000 di Toronto raggiunge la prima finale del 2021 ma perde contro Medvedev; in quello di Cincinnati raggiunge il secondo turno, mentre nello Slam statunitense si ferma al quarto (miglior risultato in un Major). Nel 1000 di Indian Wells non va oltre il terzo turno, per poi perdere al primo turno ad Anversa.

Sinner – Opelka: i precedenti

Confronto inedito

Sinner – Opelka, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e la piattaforma SuperTenniX (sia da PC che da smartphone).