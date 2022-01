All’1 di notte italiana (le 11 di mattina a Melbourne) ha avuto inizio l’Australian Open 2022. Si tratta della 110^ edizione del torneo (primo di tutti i quattro Slam stagionali), che si tiene ogni anno tra la terza e la quarta settimana di gennaio sui campi del Melbourne Park. Saranno 14 in totale i tennisti italiani al via (10 uomini e 4 donne). Rispetto al 2021 sono assenti Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani, che erano entrate in tabellone dalle qualificazioni (mentre quest’anno sono state entrambe eliminate). Lorenzo Musetti e Lucia Bronzetti sono invece le due new entry. E’ infatti la prima volta per loro nel main draw degli Australian Open. Salvatore Caruso si è guadagnato l’accesso anche con un po’ di fortuna, subentrando da lucky loser al posto del numero 1 al mondo Novak Djokovic. Seguite LIVE gli aggiornamenti su tutti i risultati dei tennisti italiani qui su SuperNews!

Australian Open 2022, i risultati degli italiani

Di seguito tutti i risultati degli italiani che hanno preso parte al tabellone principale degli Australian Open 2022. Turno per turno, riassumiamo gli esiti dei match del primo Slam dell’anno per quanto riguarda singolari e doppi, maschili e femminili.

Risultati primo turno italiani AO 2022

Singolare – Uomini

Miomir Kecmanovic (Serbia) batte Salvatore Caruso 6-4 6-2 6-1

Lorenzo Sonego supera Sam Querrey (USA) 7-5 6-3 6-3

Tallon Griekspoor (Paesi Bassi) batte Fabio Fognini 6-1 6-4 6-4

Matteo Berrettini supera Brandon Nakashima (USA) 4-6 6-2 7-6 (7-5) 6-3

Kamil Majchrzak (Polonia) batte Andreas Seppi 6-1 6-1 7-5

Alex De Minaur (Australia) supera Lorenzo Musetti 3-6 6-3 6-0 6-3

Jannik Sinner batte Joao Sousa (Portogallo) 6-4 7-5 6-1

Roberto Bautista Agut (Spagna) supera Stefano Travaglia 7-6 (7-2) 6-4 5-7 6-1

Philipp Kohlschreiber (Germania) batte Marco Cecchinato 6-4 7-5 7-6 (7-0)

Andrey Rublev (Russia) supera Gianluca Mager 6-3 6-2 6-2

Singolare – Donne

Lucia Bronzetti batte Varvara Gracheva (Russia) 3-6 6-2 6-3

Camila Giorgi supera Anastasia Potapova (Russia) 6-4 6-0

Elena Gabriela Ruse (Romania) batte Jasmine Paolini 6-1 6-3

Martina Trevisan supera Nao Hibino (Giappone) 6-2 6-3

Doppio – Uomini

Roberto Carballes Baena (Spagna)/Hugo Gaston (Francia) superano Stefano Travaglia/Laslo Djere (Serbia) 6-2 6-3

Daniel Altmaier (Germania)/Thiago Monteiro (Brasile) battono Gianluca Mager/Lorenzo Musetti 4-6 6-4 7-6 (10-4)

Dominic Inglot (Regno Unito)/Ken Skupski (Regno Unito) superano Andrea Vavassori/Tallon Griekspoor (Paesi Bassi) 4-6 6-3 6-4

Simone Bolelli/Fabio Fognini battono Rafael Matos (Brasile)/Felipe Meligeni Rodrigues Alves (Brasile) 6-4 6-4

Doppio – Donne

Jasmine Paolini/Heather Watson (Regno Unito) superano Alexandra Bozovic (Australia)/Olivia Tjandramulia (Australia) 7-6 (7-4) 4-6 6-2

Risultati secondo turno italiani AO 2022

Singolare – Uomini

Lorenzo Sonego supera Oscar Otte (Germania) 2-6 6-2 6-3 6-1

Matteo Berrettini batte Stefan Kozlov (USA) 6-1 4-6 6-4 6-1

Jannik Sinner supera Steve Johnson (USA) 6-2 6-4 6-3

Singolare – Donne

Ashleigh Barty (Australia) batte Lucia Bronzetti 6-1 6-1

Camila Giorgi supera Tereza Martincova (Repubblica Ceca) 6-2 7-6 (7-2)

Paula Badosa Gibert (Spagna) batte Martina Trevisan 6-0 6-3

Doppio – Uomini

Simone Bolelli/Fabio Fognini battono Ivan Dodig (Croazia)/Marcelo Melo (Brasile) 7-6 (7-2) 6-3

Doppio – Donne

Marta Kostyuk (Ucraina)/Dayana Yastremska (Ucraina) battono Jasmine Paolini/Heather Watson (Regno Unito) 6-4 6-3

Risultati terzo turno italiani AO 2022

Singolare – Uomini

Miomir Kecmanovic (che ha sconfitto Salvatore Caruso nel 1°T) batte Lorenzo Sonego 6-4 6-7 (8-10) 6-2 7-5

Matteo Berrettini supera Carlos Alcaraz (Spagna) 6-2 7-6 (7-3) 4-6 2-6 7-6 (10-5)

Jannik Sinner batte Taro Daniel (che ha eliminato Andrea Arnaboldi, Gian Marco Moroni e Salvatore Caruso nelle qualificazioni) 6-4 1-6 6-3 6-1

Singolare – Donne

Ashleigh Barty (che ha eliminato Lucia Bronzetti nel secondo turno) supera Camila Giorgi 6-2 6-3

Doppio – Uomini

Simone Bolelli/Fabio Fognini superano Jamie Murray (Regno Unito)/Bruno Soares (Brasile) 3-6 7-6 (9-7) 6-3

Risultati quarto turno italiani AO 2022

Singolare – Uomini

Matteo Berrettini batte Pablo Carreno-Busta (Spagna) 7-5 7-6 (7-4) 6-4

Jannik Sinner supera Alex De Minaur (che ha sconfitto Lorenzo Musetti nel primo turno) 7-6 (7-3) 6-3 6-4

Risultati quarti di finale italiani AO 2022

Singolare – Uomini

Matteo Berrettini batte Gael Monfils (Francia) 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2

Stefanos Tsitsipas (Grecia) supera Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2

Doppio – Uomini

Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (Regno Unito) battono Simone Bolelli/Fabio Fognini 6-3 6-2

Risultati semifinali italiani AO 2022

Singolare – Uomini

Rafael Nadal (Spagna) supera Matteo Berrettini 6-3 6-2 3-6 6-3