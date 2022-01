LIVE – Serie A, Fiorentina-Genoa 0-0: inizia il match!

Allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze va in scena la sfida tra Fiorentina e Genoa, in campo questa sera alle ore 20.45 per la 22^ giornata del campionato di Serie A. I viola hanno come obiettivo la vittoria, dato che i tre punti consentirebbero alla squadra fiorentina di agganciare Roma e Lazio in classifica. La squadra ligure, invece, si trova in una posizione decisamente più “grave”, poiché attualmente è in piena zona retrocessione. Il recente cambio di allenatore (la panchina sarà occupata stasera da Abdoulay Konko, allenatore dell’U17 e Roberto Murgita) ha scombussolato non poco gli animi dei rossoblù, che avevano iniziato la stagione con Davide Ballardini alla guida, seguito poi dal campione ucraino Andrij Shevcenko, il cui esonero è stato reso noto nei giorni scorsi e al quale subentrerà probabilmente il tedesco Bruno Labbadia. Si prospetta dunque una sfida interessante. Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

CRONACA:

1′ – Inizia il match!

IL TABELLINO DI FIORENTINA-GENOA

Marcatori:

Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Saponara, Vlahovic, Gonzalez. A disposizione: Dragowksi, Terzic, Nastasic, Venuti, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Ikoné, Callejon, Sottil, Kokorin, Piatek. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Genoa: Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Galdames; Portanova, Destro, Yeboah. A disposizione: Marchetti, Andrenacci, Bani, Masiello, Cambiaso, Melegoni, Rovella, Buksa, Ekuban, Pandev, Caicedo. Allenatore: Abdoulay Konko.

Ammoniti:

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli). Assistenti: Gamal Mokhtar (sezione di Lecco), Davide Miele (sezione di Torino).