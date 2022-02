LIVE – Coppa Italia, Juventus-Sassuolo 0-0: fischio d’inizio alle 21

Allo Juventus Stadium di Torino avrà luogo Juventus-Sassuolo, in campo questa sera alle ore 21 per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. I bianconeri si sono guadagnati l’accesso a questo turno della competizione eliminando negli ottavi la Sampdoria, superata con un netto 4 a 1. Ai neroverdi, invece, è risultata sufficiente la vittoria di misura ottenuta contro il Cagliari, grazie alla rete siglata dal centrocampista marocchino Abdou Harroui. La vincitrice di questa sfida andrà ad affrontare in semifinale la vincente del match tra Atalanta e Fiorentina. Dato il buon momento di forma che sta vivendo in campionato, la Juventus è certamente la favorita per questo incontro, ma il Sassuolo di Alessio Dionisi ha dimostrato in più di un’occasione di potersela giocare con le grandi, dunque proverà sicuramente a dare filo da torcere alla squadra torinese. Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

Juventus-Sassuolo: i record in Coppa Italia delle due squadre

La squadra più titolata della storia in Coppa Italia è, fino ad oggi, la Juventus. La società piemontese ha messo nel proprio palmarès la bellezza di quattordici trofei in questa competizione (l’ultimo lo scorso anno, vinto in finale contro l’Atalanta) e può vantare anche altrettante sei finali perse (la più recente nel 2020, in cui uscì sconfitta per mano del Napoli). Il Sassuolo, dal canto suo, non si era mai spinto, prima di questa edizione, fino ai quarti di finale del torneo. Infatti, nelle ultime sette partecipazioni alla Coppa Italia, gli emiliani sono stati eliminati per cinque volte agli ottavi (nella passata stagione a sconfiggerli, piuttosto inaspettatamente, era stata la Spal e in caso di vittoria avrebbero dovuto affrontare proprio la Juventus).

CRONACA:

IL TABELLINO DI JUVENTUS-SASSUOLO

Marcatori:

Juventus:

Sassuolo:

Ammoniti:

Arbitro: Livio Marinelli (sezione di Tivoli). Assistenti: Giacomo Paganessi (sezione di Bergamo); Domenico Rocca (sezione di Catanzaro).