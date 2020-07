Gp Andalusia, Valentino Rossi: ‘Mi sento bene e penso di essere molto competitivo’

Il Motomondiale torna di scena sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Andalusia. Al termine della prima giornata di prove il Dottore esprime la sua fiducia per questo nuovo appuntamento della classe regina. Come per la settimana passata si è manifestata una differenza di prestazione tra il turno della mattina e quello del pomeriggio. Osservate speciali continuano ad essere le gomme Michelin e la loro usura.

MotoGP, Valentino Rossi: ‘Siamo più competitivi rispetto a una settimana fa’

Valentino Rossi in chiusura di questa prima giornata di prove è apparso fiducioso e pronto a fare meglio possibile. Il Dottore ha detto di essere “abbastanza contento” rispetto all’andamento delle sessioni di prove. Ha confermato che la sessione pomeridiana “è stato più difficile“, ma ha anche confermato di avere un buon passo con le “gomme usate“. Il pesarese ha ribadito di sentirsi bene e di “essere molto competitivo rispetto alla settimana scorsa“. Il Dottore si è posizionato in seconda posizione nella classifica combinata delle prove libere di venerdì del Gran Premio di Andalusia. VR46 ha espresso la sua fiducia per questo week end di gara anche perché il consumo delle gomme è diminuito.

GP di Andalusia, Maverick Vinales: ‘Sono molto contento, oggi è andata bene’

Anche il compagno di squadra di Valentino Rossi in Yamaha, Maverick Vinales, ha confermato di essere soddisfatto per come sono andate le prove libere. Vinales ha confermato, inoltre, di aver migliorato rispetto alla settimana passata e il passo ‘è più veloce‘.