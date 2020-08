F1, Ferrari| Le dichiarazioni post qualifica di Charles Leclerc e Sebastian Vettel

E’ da poco terminata la qualifica del Gran Premio di Silverstone con l’ennesima pole position di Lewis Hamilton seguito dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Accanto a questa Mercedes, che sembra non avere rivali, si classifica al terzo posto Max Verstappen su Red Bull. A sorpresa in quarta posizione troviamo la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un giro brillante nelle fasi finali della Q3. Il pilota monegasco però è a rischio sanzioni a causa di un unsafe release al momento ancora sotto investigazione da parte dei commissari. Mentre stava uscendo dai box per immettersi in pit lane, il pilota Ferrari ha rischiato la collisione con Lance Stroll (Racing Point) che stava sopraggiungendo in quel momento. Charles Leclerc, dalla sua posizione nell’abitacolo, non poteva vedere la monoposto di Stroll e non è stato avvertito dal team della sua presenza. Adesso si attendono le decisioni dei commissari: potrebbe arrivare una penalità per il pilota o una multa per la squadra.

F1, Ferrari |Leclerc: “Non mi aspettavo di partire quarto domani”.

Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport F1, ha commentato la sua qualifica:

“Non mi aspettavo di partire quarto e ancor meno mi aspettavo di partire quarto con le gomme medie perché il Q2 abbiamo fatto un grande giro sulle medie, molto bello da vedere. Partire con le gomme medie potrebbe aiutarci molto domani perché durante la gara siamo in difficoltà. L’assetto scarico della macchina ci ha aiutato in qualifica, potrebbe essere meno efficace per la gara. Secondo me però il compromesso è stato giusto perché mettendo più carico questo weekend non saremmo finiti quarti in qualifica e dopo in la gara non saremo riusciti a sorpassare. Meglio partire davanti avendo più velocità in rettilineo così sarà più difficile per gli altri sorpassarci”.

Per quanto riguarda la vicenda dell’unsafe release Leclerc ha detto di non aver proprio visto Stroll in pit lane.

F1, Ferrari | Vettel: “Ho faticato, ma domani le proverò tutte”



Sebastian Vettel ha avuto indubbiamente un weekend difficile finora e si domani partirà decimo. Intervistato da Sky, il pilota tedesco ha dichiarato: