MotoGp 2020, GP Austria, Valentino Rossi: “Domani può succedere di tutto, le previsioni sono molto instabili”

Nonostante una discreta prestazione in Q1 di Valentino Rossi, che gli ha consentito l’accesso alla Q2, il Dottore ha terminato le qualifiche con il 12° crono. Pertanto, domani al via del Gran Premio di Austria il nove volte campione del mondo scatterà dalla quarta fila sulla griglia di partenza del Red Bull Ring, con al fianco Oliveira e Nakagami. Valentino al termine delle qualifiche ha che: “Questa è una pista dove il motore conta tanto, Maverick e Quartararo penso siano stati molto bravi nel giro secco. Domani può succedere di tutto, le previsioni sono molto instabili”.

Gran Premio d’Austria, Valentino Rossi: “In questa pista il motore conta tanto”

Valentino Rossi, al termine delle qualifiche odierne, ha dichiarato che:”Questa è una pista dove il motore conta tanto perché ci sono tante accelerazioni e la media è molto alta. Quindi è strano vedere le Yamaha così avanti. Anche io come passo vado bene. Domani poi con il tempo può succedere di tutto perché le previsioni sono molto instabili e quindi bisognerà aspettare fino alle due”. Il Dottore in vista della gara di domani ha affermato che a suo avviso “Vinales e Quartararo siano stati molto bravi nel giro secco e come passo c’è qualcuno tipo Espargaro, Dovizioso o anche le Suzuki che mi sembrano messi meglio”.

MotoGP 2020, divorzio Ducati e Dovizioso

Valentino Rossi si è soffermato anche sul divorzio tra Dovizioso e la Casa di Borgo Panigale: “Non me l’aspettavo. Pensavo che alla fine, magari dopo aver fatto un braccio di ferro trovassero un accordo. Sarà curioso vedere cosa farà Dovi l’anno prossimo e chi prenderà la Ducati ufficiale”. Infine, il pesarese ha sottolineato che: “Questo movimento produce un sacco di cambiamenti a cascata: per chi va in Ducati ufficiale, per chi va in Pramac. Sarà interessante vedere il mercato”.