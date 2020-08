MotoGP, GP di Brno, Valentino Rossi: “sono qui perché mi piace la sfida, cercare di essere al vertice”

In conferenza stampa, dopo le prove libere in vista del GP di Brno, Valentino Rossi ha confermato di avere nel mirino il 200° podio e in riferimento al suo passaggio al team Petronas: “Misano potrebbe essere il posto giusto“.

Il 200° podio

Sul tracciato di Brno il Dottore potrebbe raggiungere il 200° podio nella top class, e ha così commentato l’obiettivo in conferenza stampa: “Non sono qui per quello, sono qui perché mi piace la sfida, cercare di essere al vertice, anche se è vero che allo stesso tempo invecchiando si guardino i numeri…Diciamo che di sicuro non è la motivazione principale per me“. Dopo l’ultima gare sul tracciato di Jerez de la Frontera Valentino ha ritrovato il suo feeling con la moto: “Le cose cambiano in fretta. Dopo il primo GP la sensazione era davvero pessima, ma dopo una buona gara è chiaro che un pilota, passo dopo passo, pensi di poter arrivare sul gradino più alto. L’obiettivo è prima la top five, poi diventa la top 3 “.

Il Gran Premio di Brno

In riferimento alla gara il campionissimo di Tavullia ha affermato che: “Brno mi piace da sempre. L’ultima gara ci ha dato modo di modificare alcune cose, mi sono di divertito, tornare sul podio è stata una meravigliosa sensazione. Sarà importante cercare di essere veloci anche qui “.

Valentino Rossi e il passaggio al team malese Petronas

In conclusione della conferenza stampa Valentino Rossi ha confermato che manca ancora la firma con il team Petronas e per quanto riguarda l’annuncio del passaggio al team malese: “aspettiamo settembre, Misano potrebbe essere il posto giusto“.