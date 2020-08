SBK, Scott Redding: “Non vedo l’ora di scendere in pista”

Si scaldano i motori del mondiale delle derivate di serie e il team Aruba Ducati è pronto per questo doppio round sul circuito spagnolo di Aragon. Chaz Davies e Scott Redding, i due alfieri del team di Borgo Panigale, sono già arrivati sul tracciato. Proprio il circuito di Aragona, due settimane fa, è stata la location dei test ufficiali post round di Portimao. Durante la sessione di test i due piloti ducatisti hanno verificato diversi set up per essere sempre più performanti.

SBK, round Aragon, Redding: “Sarà importante fin dai primi giri trovare il giusto feeling”

Scott Redding, in vista delle gare di questa settimana, ha affermato: “Il test che abbiamo fatto due settimane fa ci ha concesso di fare miglioramenti sulla moto che potranno aiutarmi durante la gara e per questo sono molto positivo“. Il pilota inglese della del team Aruba Ducati ha sottolineato che sul tracciato di Aragon “sarà importante fin dai primi giri trovare il giusto feeling per essere competitivi in tutto il weekend. Non vedo l’ora di scendere in pista“.

Ducati, Aragon, Davies: “In questa pista ho ottenuto risultati importanti”

“È bello tornare a correre – ha sottolineato Chaz -, anche perché avremo due gare sullo stesso circuito in due weekend consecutivi e questa è una novità”. Davies ha poi confermato che “le aspettative sono grandi dato che in questa pista ho ottenuto risultati importanti”. “La competizione è grande – ha concluso il pilota della Ducati -, non sarà facile ripetersi ma andremo in pista con la convinzione e la consapevolezza di poter lottare per il podio”.