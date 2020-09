F.1 GP Mugello, Ferrari, Binotto: “Indipendentemente dai momenti di difficoltà sentiamo sempre il supporto dei nostri tifosi”

Dopo un nuovo weekend da profondo rosso, inizia la marcia di avvicinamento del team Ferrari al GP numero 1000 della sua storia. E il team principal, Mattia Binotto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione dell’evento che il team di Maranello organizzerà in piazza della Signoria a Firenze sabato prossimo, alla vigilia del Gp della Toscana – Ferrari 1000.

Formula Uno GP Mugello, Ferrari, Binotto: “Questa pista ha caratteristiche diverse da quelle sulle quali abbiamo corso, speriamo di fare meglio di quello che abbiamo fatto”

Il team principal della Ferrari ha dichiarato: “La pressione è esclusivamente positiva. Indipendentemente dai momenti di difficoltà sentiamo sempre il supporto dei nostri tifosi“. “Spero che anche loro capiscano la situazione in cui ci troviamo. È una gara speciale – ha aggiunto -, ma quando si compete in un campionato, ogni gara è importante“. Binotto ha confermato che il “livello di attenzione e la concentrazione sono sempre altissimi“.

In merito al fatto se la pista del Mugello possa influire sugli equilibri, Binotto ha dichiarato: “Onestamente e sfortunatamente penso poco perché se una vettura va forte, lo fa su qualsiasi circuito“. Poi ha aggiunto: “Certamente questa pista ha caratteristiche diverse da quelle sulle quali abbiamo appena corso e per questo speriamo di fare meglio di quello che abbiamo fatto in precedenza”. “Il Mugello lo conosciamo molto bene per averci svolto molti test – ha osservato. Con Michael Schumacher venivamo spessissimo a provare. È una pista bellissima, molto impegnativa e veloce che piace tantissimo ai piloti che ci hanno corso”. Infine, il team principal ha dichiarato sempre sulla pista del Mugello: “Una vettura di Formula 1 doppierebbe una MotoGP in circa tre giri“.