MotoGp 2020, GP Catalunya, Valentino Rossi: “non sono così lontano dalla vetta della classifica, ci sono molte gare e il campionato è ancora aperto”

Valentino Rossi in vista del prossimo weekend di gara ha un primo obiettivo: cancellare la caduta di Misano nel GP dell’Emilia Romagna. Quindi, il Dottore tornerà in pista per il Gran Premio di Catalunya, sul tracciato del Montmelò, per proseguire la sua stagione del Motomondiale proprio su un circuito nel quale vanta ben 10 vittorie totali in tutte le classi.

MotoGp 2020, GP di Catalunya, Valentino Rossi sul tracciato del Montmelò: “È una pista che mi piace molto”

Valentino Rossi dopo l’ultima gara della MotoGp si trova a 26 punti dalla vetta della classifica. E il nuovo appuntamento del Circus si svolgerà sul tracciato del Montmelò, che è tronato al layout originale alla curva 13. Mentre la curva 10 sarà nella configurazione da ‘Formula 1’: con la staccata molto più decisa rispetto a quella affrontata dai piloti lo scorso anno. Il nove volte campione del mondo in vista della gara sul tracciato catalano ha affermato: “È una pista che mi piace molto, ma che è diversa da Misano. Asfalto e condizioni saranno diverse, dovrebbe esserci meno grip di Misano, ma penso che potremo fare una buona gara“. Infine, Valentino volgendo lo sguardo alla classifica ha affermato: “Sarà importante prendere alcuni punti: è una stagione pazza, non sono così lontano dalla vetta della classifica, ci sono molte gare e il campionato è ancora aperto“.