MotoGP 2020, GP Misano: ecco come seguire le gare in diretta e differita

Questo weekend si riaccendono i motori del Motomondiale 2020. Questo sarà uno degli appuntamenti più avvincenti per gli appassionati italiani delle due ruote racing, poiché al Misano World Circuit Marco Simoncelli per questa stagione della Top Class le gare si svolgeranno in un doppio appuntamento: dall’11 al 13 settembre e dal 18 al 20 settembre.

Inoltre, come comunicato dagli organizzatori dell’evento, potrà accedere al circuito un numero contingentato di spettatori: un massimo di 10mila potranno assistere durante le varie giornate.

Quindi passione a tutto gas per le sfide della leadership nelle tre classi: MotoGP, Moto2 e Moto3

Ampia copertura anche per seguire in diretta e differita questo weekend del Motomondiale 2020. Si comincia da venerdì con le prove libere, poi sabato con le qualifiche e domenica con le gare. Sarà possibile seguire, perciò, tutte le prestazioni dei propri beniamini in diretta su Sky Sport MotoGP canale 208 e su Tv8 per la gran parte in diretta.

MotoGP 2020, GP Lenovo San Marino – Riviera di Rimini: tutti gli orari per seguire le dirette su Sky

Venerdì 11 settembre

ore 8:55 prove libere 1 Moto3

ore 9:50 prove libere 1 MotoGP

ore 10:50 prove libere 1 Moto2

ore 13:10 prove libere 2 Moto3

ore 14:05 prove libere 2 MotoGP

ore 15:05 prove libere 2 Moto2

Sabato 12 settembre

ore 8:55 prove libere 3 Moto3

ore 9:50 prove libere 3 MotoGP

ore 10:50 prove libere 3 Moto2

ore 12:30 qualifiche Moto3

ore 13:30 prove libere 4 MotoGP

ore 14:10 qualifiche MotoGP

ore 15:10 qualifiche Moto2

ore 16:00 MotoE

Domenica 13 settembre

ore 8:15 warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 10:00 gara MotoE

ore 11:00 gara Moto3

ore 12:20 gara Moto2

ore 14:00 gara MotoGP

MotoGP, GP Lenovo San Marino – Riviera di Rimini: tutti gli orari per seguire le differite su TV8

sabato 12 settembre

ore 12:35 qualifiche Moto3 (diretta)

ore 13:30 prove libere 4 MotoGP (diretta)

ore 14:10 qualifiche MotoGP (diretta)

ore 16:45 qualifiche Moto2 (differita)

domenica 13 settembre

ore 10:00 gara MotoE (diretta)

ore 11:15 gara Moto3 (diretta)

ore 12:15 gara Moto2 (diretta)

ore 14:05 gara MotoGP (diretta)